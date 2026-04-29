El Pentágono afirma que la guerra de Irán le ha costado al menos 25.000 millones de dólares

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, encargado de los asuntos financieros, Jules Hurst, ha indicado que el Gobierno de Estados Unidos ya ha gastado unos 25.000 millones de dólares (unos 21.400 millones de euros) en la guerra contra Irán, iniciada hace dos meses en la ofensiva conjunta con Israel.

"Aproximadamente, a día de hoy, estamos gastando unos 25.000 millones de dólares en la 'Operación Furia Épica'", ha explicado Hurst ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos.

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La mayor parte de esta estimación corresponde a gastos en munición, pero también engloba gastos de operaciones y mantenimiento, así como el reeemplazo de equipos. Hurst ha asegurado que el Pentágono elaborará un informe que se presentará al Congreso, una vez se conozca el coste completo de la guerra.

La comparecencia ante el Comité de la Cámara Alta del Congreso estadounidense tiene como propósito evaluar la solicitud récord de 1,5 billones de dólares para el presupuesto del Departamento de Defensa, lo que supone un incremento del 40%.

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Entre otros altos cargos del Pentágono que se han sometido a las preguntas de los senadores, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha argumentado que este presupuesto permitirá al país norteamericano mantener su liderazgo en un mundo marcado por las tensiones geopolíticas.

"El presupuesto de 1,5 billones de dólares garantizará que Estados Unidos siga manteniendo el Ejército más poderoso y capaz del mundo mientras afrontamos un complejo entorno de amenazas en múltiples escenarios", ha declarado Hegseth.

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Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva el pasado 28 de febrero contra la República Islámica de Irán, acabando con la vida de altos mandos del país asiático, entre ellos el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que ha derivado en un conflicto en toda la región de Oriente Próximo.