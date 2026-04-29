El Congreso mexicano expedirá ley sobre feminicidio tras aprobación del Senado

Ciudad de México, 28 abr (EFE).- El Senado de México emitió una declaratoria de aprobación para la reforma constitucional en materia de feminicidio, luego de que la iniciativa fuera enviada por la Cámara baja este mismo martes para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“El documento fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación; el Congreso de la Unión podrá expedir una ley general para atender este delito”, señaló el Pleno de la Cámara alta en un comunicado sobre este proyecto que reformará el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución mexicana.

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Según la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, el propósito de esta ley general será “fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio” en un país con un promedio de diez mujeres asesinadas cada día.

Entre 2018 y 2025, se registraron más de 26.600 asesinatos de mujeres en México, de los cuales solo 6.781 fueron investigados como feminicidio, según cifras oficiales.

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Este paso se da luego de que la Cámara de Diputados declaró constitucional una reforma que faculta al Congreso mexicano a expedir una ley general sobre feminicidio, tras recibir el aval de 27 congresos locales.

Entre los congresos locales que avalaron la reforma están el de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

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La reforma deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ahora procederá a su publicación en el DOF.

Con esto se abre la puerta a la discusión de una ley que fije bases mínimas para definir el delito y sus sanciones, sin que cada uno de los 32 estado mantenga criterios aislados y distintos, pues las omisiones han provocado que menos del 25 % del total de este tipo de delitos se investiguen bajo la figura de feminicidio. EFE

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