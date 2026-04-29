Rubio acusa a Cuba de permitir que "adversarios" de EEUU operen inteligencia en la isla

Washington, 28 abr (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

"No vamos a permitir que adversarios de Estados Unidos operen inteligencia o bases militares a 90 millas de nosotros", advirtió Rubio en una entrevista exclusiva con la cadena Fox News.

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Las declaraciones de Rubio se enmarcan en la relación histórica de Cuba con potencias rivales de Estados Unidos, que se remonta a la Guerra Fría, cuando la isla se alineó con la entonces Unión Soviética tras la Revolución cubana.

Desde el fin del bloque soviético en 1991, Cuba ha mantenido vínculos con Rusia y en las últimas décadas, también ha ampliado su cooperación con China en ámbitos económicos y tecnológicos.

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"Las cosas pueden mejorar en Cuba con reformas económicas serias, pero no con la gente que está al mando actualmente. Son económicamente incompetentes", puntualizó el jefe de la diplomacia estadounidense en referencia a la presidencia de Miguel Díaz-Canel.

Las afirmaciones de Rubio fueron difundidas el mismo día que el Senado rechazó una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

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Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla. EFE