La filial brasileña de Iberdrola gana unos 241 millones de dólares en el primer trimestre

São Paulo, 28 abr (EFE).- Neoenergia, filial eléctrica de la española Iberdrola en Brasil, informó este martes que obtuvo en el primer trimestre del año un beneficio neto atribuido a sus controladores de 1.284 millones de reales (unos 241 millones de dólares o 206 millones de euros), un aumento de 28 % frente al año pasado.

El beneficio operativo de caja (Ebitda) fue de 3.009 millones de reales (unos 603 millones de dólares), un aumento del 8 % con respecto a los tres primeros meses del 2025, gracias a los reajustes tarifarios y a los nuevos activos de transmisión.

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El director ejecutivo de Neoenergía, Eduardo Capelastegui, atribuyó el buen desempeño, en gran parte, al negocio de distribución, con la convocatoria para la renovación de las concesiones de las distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern y Neoenergia Elektro por otros 30 años.

A pesar de este crecimiento, los gastos operativos se mantuvieron controlados, registrando un alza del 7 % en comparación con el año anterior.

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La compañía destinó 1.800 millones de reales (362 millones de dólares) en inversiones durante el primer trimestre del año, de los cuales 1.700 millones (342 millones de dólares) se dirigieron al segmento de distribución.

De acuerdo con el informe, la energía inyectada total de Neoenergia creció un 1,9 % en el periodo comprendido entre enero y marzo de este año en comparación con el primer trimestre de 2025, con un volumen total de 23.337 gigavatios.

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La capacidad instalada de generación de Neoenergia totaliza aproximadamente 4,2 gigavatios, siendo de este total, el 87 % de fuentes renovables, distribuidas en energía eólica, hídrica y solar, mientras que el restante corresponde a su planta de generación térmica.

La filial de Ibredrola es una de las mayores eléctricas de Brasil y está presente en 18 de los 27 estados del país, actuando en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización.

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Recientemente, Iberdrola adquirió el 14,21 % del capital social de Neoenergia mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), elevando su participación en la filial brasileña al 98 %. EFE