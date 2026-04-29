El Banco Central de Brasil vuelve a reducir la tasa de interés un 0,25, hasta el 14,50 %

São Paulo, 29 abr (EFE).- El Banco Central brasileño redujo este miércoles la tasa básica de intereses del país en 0,25 puntos porcentuales, desde el 14,75 % al 14,50 % anual, lo que representa su segunda disminución en casi dos años.

Con esta decisión, el organismo emisor reafirmó su senda de flexibilización gradual de la política monetaria iniciada en marzo en la mayor economía de Latinoamérica, cuyos tipos de interés se mantenían en su nivel más alto de las últimas dos décadas para frenar el avance de los precios.EFE

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