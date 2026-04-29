Detenido en Alemania un ciudadano kazajo por espiar presuntamente para Rusia

Las autoridades de Alemania han informado este miércoles de la detención en Berlín, la capital del país, de un ciudadano de origen kazajo que supuestamente realizaba labores de espionaje para la Inteligencia de Rusia.

La Fiscalía ha indicado que el hombre habría estado "en contacto continuo desde Alemania con el servicio secreto ruso, al menos desde mayo de 2025", por lo que los delitos cometidos se remontarían a hace casi un año.

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Así, ha detallado que estas informaciones estarían relacionadas fundamentalmente con el apoyo militar dado por Alemania a Ucrania durante la guerra, pero también sobre la industria armamentística y la defensa alemana. Esto incluye datos sobre empresas encargadas del desarrollo de drones y robots, entre otros.

El sospechoso ha sido acusado de estar enviando fotografías de edificios públicos de Berlín y de convoyes, entre ellos uno "perteneciente a un Estado miembro de la OTAN", tal y como indican los documentos de la Fiscalía.

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Además, las autoridades alemanas han asegurado que el hombre habría estado en contacto con la Inteligencia rusa con la vista puesta en posibles actos de "sabotaje", y habría ofrecido la opción de reclutar a terceros para formar "un grupo de sabotaje y espionaje".