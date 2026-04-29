Autoridades alemanas advierten de amenaza de una nueva organización terrorista en Europa

Berlín 29 abr (EFE).- La Oficina para la Protección de la Constitución de Alemania (BfV, por sus siglas alemanas), nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, vigila la existencia de una nueva organización terrorista, acusada de ataques contra instituciones judías y estadounidenses en Europa.

Del grupo, llamado Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados y que atiende a las siglas HAYI, la BfV sospecha que está organizado por "una red chií iraquí".

PUBLICIDAD

Según la información del BfV, la organización "utiliza diferentes canales del ámbito extremista chií y proiraní en varias redes sociales para informar sobre sus actividades", entre las que figura la amenaza a los "enemigos del Islam" en Europa.

"Otra novedad es el aviso de HAYI de que ya no se limitará a 'simples' ataques, sino que a largo plazo también recurrirá a medios más peligrosos", según la BfV.

PUBLICIDAD

La inteligencia del Ministerio del Interior de Alemania señaló que HAYI es la organización a la que se corresponsabiliza desde el pasado 9 de marzo del aumento registrado en Europa de los ataques, en particular incendios provocados, contra instituciones judías y estadounidenses.

"Los ataques se han producido en cada caso durante la noche o a primera hora de la mañana y, hasta la fecha, no han causado daños personales", precisó la BfV, en alusión a acciones violentas que han tenido lugar "principalmente" en Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. EFE

PUBLICIDAD