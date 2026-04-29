Alemania aumentará su gasto militar y mantiene inversiones récord en presupuestos de 2027

Berlín, 29 abr (EFE).- Alemania aumentará su gasto en defensa también en 2027, año en el que las inversiones del Ejecutivo alcanzarán de nuevo una cantidad de récord en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán, según el proyecto presupuestario presentado este miércoles por el ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil.

Según las cuentas presentadas por Klingbeil, el Estado alemán prevé un gasto total de 543.300 millones de euros, un 3,6 % más que en el presupuesto de 2026, mientras que los ingresos totalizarán 398.400 millones de euros.

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Nuevas deudas por valor de 110.800 millones de euros y recursos por 58.200 millones del fondo especial para infraestructuras, por un lado, y, por otro, 27.500 millones adicionales del fondo para el rearme de las Fuerzas Armadas creado en 2025 cubrirán parte de los gastos en 2027.

Esos 27.500 millones de euros se sumarán a la partida presupuestaria de 105.800 millones para defensa gracias a la cual el ministro del ramo, Boris Pistorius, tendrá a su disposición un total de 133.300 millones de euros en 2027.

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"Mi objetivo es que podamos defendernos de la agresión rusa, que Europa y Alemania tengan capacidad de disuasión y de defensa, y eso es precisamente lo que garantizamos con estos techos de gasto y con la planificación financiera" hasta 2030, comentó Klingbeil en rueda de prensa.

El titular alemán de Finanzas también hizo referencia a la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán y las consecuencias económicas de la misma, como el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, situación que ha frenado la actividad económica del país.

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"La irresponsable guerra de ( el presidente de EEUU, Donald) Trump contra Irán y la crisis mundial de los precios de la energía ha provocado que se esté reduciendo nuestro crecimiento", sostuvo.

"Notamos las consecuencias de la guerra en las gasolineras, las empresas notan los elevados precios de la energía y la interrupción de las cadenas de suministro. Una vez más nos golpea muy duramente una crisis", abundó.

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Klingbeil defendió las medidas ya implementadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis como la reducción del impuesto al carburante o la limitación de subidas al precio en gasolineras, pero también destacó el papel de las inversiones para contribuir a superar las adversidades.

2027 "será el tercer año consecutivo con inversiones récord", de 118.000 millones de euros en total, afirmó el ministro de Finanzas germano sobre un gasto público que, aseguró, contribuirá "a que Alemania sea más fuerte".

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Esta cantidad supone un aumento de un 10 % en inversiones respecto al presupuesto de 2025.

Entre las partidas para inversiones destacan los 21.000 millones de euros dedicados a infraestructuras y transportes, además de 8.600 millones para la digitalización.

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Aún así, Klingbeil sostuvo que además de la defensa y las inversiones, el otro pilar presupuestario del Ejecutivo formado por conservadores y socialdemócratas es la consolidación fiscal, algo que pasa, entre otras medidas, por que cada ministerio ahorre un 1 % de sus gastos para 2027, lo que vale a 4.000 millones de euros.

El político socialdemócrata presentó otras iniciativas con las que el Estado alemán tendrá nuevos ingresos, como nuevos impuestos a las bebidas azucaradas y a los envases de plástico y un incremento del gravamen sobre el tabaco.

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"En el ámbito de los impuestos sobre bienes de consumo llegaremos a 2.000 millones de euros", calculó.

El Gobierno también quiere "gravar las criptomonedas de otra manera", lo que aportará otros 2.000 millones, aseguró.

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El proyecto presupuestario promovido por Klingbeil como un impulso al crecimiento y la competitividad, fue criticado no obstante por el sector empresarial germano y la Cámara Alemana de Comercio y de Industria (DIHK, por sus siglas alemanas).

"Vemos muchos cheques sin cubrir y un nuevo endeudamiento que, a medio plazo, aumenta el riesgo de subidas de impuestos", lamentó la presidenta de la DIHK, Helena Melnikov. EFE

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