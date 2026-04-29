3-0. Botafogo impone su jerarquía y se afianza como líder del grupo E

São Paulo, 28 abr (EFE).- Botafogo goleó este martes por 3-0 al Independiente Petrolero en Río de Janeiro y se afianzó como líder del grupo E que completan Racing y Caracas, en la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

Con goles de Mateo Ponte, Álvaro Montoro y Newton, el equipo dirigido por Franclim Carvalho cumplió con creces su papel de favorito en este juego y evitó caer en la desesperación frente a la densa muralla que propuso el once boliviano.

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El primer gol llegó a los quince minutos, a pies del internacional uruguayo Ponte, quien respondió a un centro de Alex Telles, colocó un chutazo al arco y marcó el 1-0 con el que ambos equipos fueron al descanso.

A partir de ahí, el partido fue un monólogo albinegro; Botafogo controló los tiempos con una posesión inteligente, mientras que el equipo dirigido por Thiago Leitão se limitó a resistir, con pocos argumentos ofensivos para inquietar al dueño de casa.

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A los 63 minutos, el segundo tanto apareció tras un potente tiro libre de Telles que el portero no pudo retener y el argentino Álvaro Montoro aprovechó el rebote para colocar un remate ajustado a la red, cerrando el 2-0.

Incluso con esa diferencia, el Botafogo mantuvo el pie en el acelerador y oxigenó el ataque con piernas frescas para no bajar la intensidad.

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En esa renovación entró Newton, el volante que minutos después sentenció el 3-0 con un golpe cruzado que dejó sin opciones al portero.

A un minuto de que se cumpla el tiempo reglamentario, el zaguero del equipo boliviano Eduardo De Oliveira cometió una falta sobre Chris Ramos y recibió una segunda tarjeta amarilla, dejando al equipo con diez durante los últimos momentos del encuentro.

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Con el Botafogo durmiendo en la cima, con 7 unidades, y el Independiente Petrolero en la base sin puntuar, las miradas se trasladan al choque de este miércoles en Venezuela, donde Caracas y Racing saldrán a la cancha a definir posiciones del grupo E.

Al momento, Caracas se ubica segundo, con 4 unidades, y el equipo argentino lo escolta con 3.

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