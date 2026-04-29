La estatal mexicana CFE reporta beneficios netos por 7.263 millones de dólares en 2025

Ciudad de México, 28 abr (EFE).- La estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México reportó este martes beneficios netos de 130.740 millones de pesos (unos 7.263 millones de dólares) al cierre auditado de 2025.

En un comunicado, la empresa pública del estado Mexicano destacó que este resultado equivale a un margen de 19,2 %, lo que, según la empresa pública, "esto contribuye a fortalecer el patrimonio de la CFE y a mejorar los indicadores de rentabilidad”.

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La empresa eléctrica mexicana informó que en 2025 sus ingresos totales alcanzaron una cifra récord de 681.999 millones de pesos (37.889 millones de dólares), un crecimiento anual de 2,2 % frente a 2024 y un aumento promedio anual de 3,2 % desde 2018.

Los ingresos por venta de energía representaron 76,6 % del total y crecieron 2,3 % anual, impulsados por la demanda en los sectores de suministro calificado, doméstico y comercial, que aumentaron 30,9 %, 7,2 % y 3,8 %, respectivamente.

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Además, los segmentos asociados a la venta de combustibles a terceros y al transporte de energía registraron ingresos por 39.585 millones de pesos (casi 2.199 millones de dólares), un incremento de 38,9 % frente al ejercicio previo, explicado por el aumento de los precios internacionales del gas natural, derivado de factores estacionales y climáticos.

En cuanto a la deuda, CFE indicó que, al cierre de 2025, la deuda de corto plazo disminuyó un 36 %, lo que redujo las presiones de liquidez para los siguientes doce meses. También reportó una baja de 10,2 % en el nivel de apalancamiento financiero.

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Los costos y gastos de operación ascendieron a 575.123 millones de pesos (31.951 millones de dólares) al cuarto trimestre de 2025, un aumento anual de 12,7 %, debido al alza de 34,8 % en el precio del gas natural, que afectó tanto a la CFE como a los Productores Externos de Energía, sus generadores privados.

La empresa también reportó beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda, en inglés) por 200.624 millones de pesos (11.146 millones de dólares), con un margen de 29,4 % sobre los ingresos totales.

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“A poco más de un año de haber iniciado la presente administración (de la presidenta Claudia Sheinbaum), los resultados obtenidos durante el ejercicio 2025 evidencian el fortalecimiento de la salud operativa y financiera de la CFE, al cumplir con el compromiso, como Empresa Pública del Estado, de promover la justicia y la seguridad energética en todo el territorio nacional”, concluyó la CFE. EFE