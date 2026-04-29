2-2. El Sporting tropieza ante el Tondela a pesar del regreso al gol del colombiano Suárez

Lisboa, 29 abr (EFE).- El delantero colombiano Luis Suárez regresó este miércoles a la senda del gol tras ocho partidos en blanco, pero el Sporting volvió a tropezar al empatar con el penúltimo Tondela (2-2) en un partido aplazado de la jornada 26 de la Liga Portugal.

El fin de la sequía de Suárez llegó en el minuto 62, cuando conectó de primeras y envió al primer palo un balón lanzado desde la derecha por Salvador Blopa.

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Con su diana, el 'cafetero' refuerza su liderazgo en la tabla de goleadores de la Liga portuguesa con 25, cuatro más que el griego Vangelis Pavlidis (Benfica), y rompe una racha de ocho partidos sin marcar, seis con el Sporting y dos con la selección de Colombia.

El segundo tanto surgió en el 79', anotado en propia puerta por el defensa del Tondela y excanterano de los 'leones' João Silva, quien envió el balón al fondo de su red al intentar interceptar un disparo de Geny Catamo.

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Cerca del final, el portero del Sporting, Rui Silva, detuvo un penalti, pero en el saque de esquina posterior el Tondela acortó distancias con un autogol de Blopa en el 92'.

Dos minutos después, Cícero, que ya había participado en el primer gol de su equipo, marcó de cabeza el 2-2 definitivo, para consternación de los aficionados de los 'leones' en las gradas.

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El empate deja al Sporting en tercer lugar, a dos puntos del Benfica, mientras que el Tondela sigue penúltimo.