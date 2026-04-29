1-0. Lanús derrotó con lo justo a Liga de Quito y ambos quedaron líderes

Buenos Aires, 28 abr (EFE).- Lanús consiguió este martes una ajustada victoria como local por 1-0 ante Liga de Quito para que tanto vencedor como vencido queden líderes del grupo G de la Copa Libertadores tras la tercera jornada.

Agustín Cardozo, en el minuto 74, marcó el único gol del ‘Granate’ que certificó su segunda victoria en casa de forma consecutiva luego del estreno con traspié en el debut ante Mirassol en Brasil.

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Para Liga de Quito, luego de dos triunfos en fila, este fue su primer traspié en Copa Libertadores y ahora comparte el liderato del grupo con el conjunto argentino.

Lanús, flamante campeón de las Copa y Recopa Sudamericana, fue amplio dominador en el primer tiempo y antes de cumplirse la media hora de juego hubo exigencias para la valla defendida por Gonzalo Valle con dos remates de Eduardo Salvio que exigió al portero y luego un remate de Marcelino Moreno que dio en el travesaño.

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Liga de Quito se dedicó a replegarse y salir rápido de contragolpe apostando a la velocidad y experiencia del brasileño Deyverson, su faro en ofensiva.

En el complemento, el técnico Mauricio Pellegrino movió el banco de relevos y determinó los ingresos de Dylan Aquino, Yoshan Valois y Agustín Cardozo para ser un equipo más vertical y tener más presencia en el área rival.

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Y sobre el minuto 74, apenas dos minutos después de ingresar, un centro perfecto pasado de Marcelino Moreno encontró de frente a Agustín Cardozo para empujar el balón a la red y abrir el tanteador.

A partir de ese momento fue Tiago Nunes quien hizo tres cambios juntos con los ingresos de Cristian Tobar, Ruddy Mina y Michael Estrada, que al ingresar tuvo la más clara de la visita con un enganche y un remate que fue desviado por José Canale de cabeza cuando la pelota tenaz destino de red.

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Lanús logró sostener la victoria por la mínima como en la fecha anterior ante Always Ready, y Liga de Quito no encontró una respuesta futbolística para lograr el empate y llevarse al menos un punto a la capital ecuatoriana.

En la próxima semana, por la cuarta fecha de este grupo G, Lanús visitará a Always Ready en Bolivia, mientras que Liga de Quito visitará en Brasil a Mirassol.

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- Ficha Técnica

1. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore (m.72, Agustín Cardozo), Agustín Medina, Ramiro Carrera (m.62, Dylan Aquino), Eduardo Salvio (m.72, Matías Sepúlveda); Lucas Besozzi (m.62, Yoshan Valois) y Marcelino Moreno (m.85, Franco Watson). Entrenador: Mauricio Pellegrino.

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0. Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Gian Franco Allala, Luis Segovia, Leonel Quiñónez; Yerlin Quiñónez, Jesús Pretell, Gabriel Villamil, Rodney Redes (m.77, Cristian Tobar), Jeison Medina (m.77, Ruddy Mina) y Deyverson (m.77, Michael Estrada). Entrenador: Tiago Nunes.

Goles: 1-0, m.74: Agustín Cardozo.

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Árbitro: El chileno José Cabrero amonestó a Tomás Guidara, Ramiro Carrera, Carlos Izquierdoz, Yerlin Quiñónez, Gian Franco Allala y Jeison Medina.

Incidencias: Partido válido por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores disputado en el Estadio ‘Ciudad de Lanús’ Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires.

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