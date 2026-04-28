Sorloth, Oyarzabal y Pedri lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 32 de LaLiga EA Sports

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, autor de un doblete en la victoria ante el Athletic Club, el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, clave en el empate de su equipo en Vallecas con un tanto, y el centrocampista del FC Barcelona Pedri González, notable en el triunfo en Getafe, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 32 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Marko Dmitrovic (RCD Espanyol); Héctor Bellerín (Real Betis), Alejandro Catena (CA Osasuna), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Pedro Bigas (Elche); Filip Ugrinic (Valencia), Gonzalo Villar (Elche), Pedri (FC Barcelona); Toni Martínez (Deportivo Alavés), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

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Marko Dmitrovic (RCD Espanyol)

El guardameta serbio del RCD Espanyol fue el culpable de que los pericos no cayeran derrotados ante el Levante. Dmitrovic mantuvo su portería a cero gracias a sus cuatro intervenciones, con las que evitó 1,5 goles esperados en contra. Además, realizó tres salidas exitosas y tres despejes.

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Héctor Bellerín (Real Betis)

El lateral derecho del Real Betis fue el héroe del empate de los andaluces ante el Real Madrid (1-1). Bellerín fue el autor del tanto del empate, participó en 71 acciones con balón, completó 56 de los 59 pases que intentó, centró una vez al área, recuperó cuatro balones e interceptó un pase.

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Alejandro Catena (CA Osasuna)

El central madrileño de CA Osasuna emergió en El Sadar para dar los tres puntos a su equipo, y más de media permanencia, ante el Sevilla (2-1). Catena anotó el gol del triunfo en el minuto 99 y, además, participó en 87 acciones con balón, completó 57 pases, se impuso en seis de ocho duelos, recuperó un balón y realizó 10 despejes.

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Pau Cubarsí (FC Barcelona)

El joven central del FC Barcelona firmó un partido notable en el triunfo de los suyos en el Coliseum (0-2). Cubarsí participó en 112 acciones con balón, completó 91 pases, despejó 12 balones, recuperó tres, se impuso en 10 de 11 duelos, realizó tres entradas y bloqueó un remate. Excelente partido defensivo para mantener la portería a cero.

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Pedro Bigas (Elche)

El lateral izquierdo del Elche estuvo sobresaliente en la importantísima victoria de los ilicitanos en Oviedo. Además de su gol, se impuso en el 100% de los duelos, recuperó dos balones, realizó siete despejes, interceptó un balón y bloqueó un remate.

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Filip Ugrinic (Valencia)

El centrocampista suizo del Valencia firmó un gran partido en la victoria che ante el Girona. Ugrinic participó en 24 acciones con balón, completó 16 de 18 pases, generó dos ocasiones claras de gol y centró una vez al área. Además, se impuso en dos duelos, recuperó cuatro balones despejó un balón y bloqueó un remate.

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Gonzalo Villar (Elche)

El centrocampista del Elche estuvo notable en el triunfo de los ilicitanos en el Carlos Tartiere. Gonzalo Villar marcó su primer gol de la temporada, participó en 47 acciones con balón, completó 31 pases, recibió cuatro faltas, recuperó cinco balones y se impuso en los seis duelos que disputó.

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Pedri (FC Barcelona)

El centrocampista canario del FC Barcelona volvió a ser el motor del fútbol de los azulgranas en Getafe. Pedri participó en 75 acciones con balón, completó 58 pases, generó tres ocasiones, asistió en uno de los tantos de su equipo y completó el 100% de regates que intentó. Además, se impuso en los cuatro duelos que disputó y recuperó siete balones.

Toni Martínez (Deportivo Alavés)

El delantero español del Deportivo Alavés fue clave en el triunfo de los albiazules ante el Mallorca (2-1). Toni Martínez anotó los dos tantos de su equipo, remató tres veces a puerta, participó en 34 acciones con balón, completó 19 de los 21 pases que intentó y generó una ocasión.

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

El delantero internacional español de la Real Sociedad firmó un partido notable en el empate de los 'txuri urdin' en Vallecas. Mikel Oyarzabal marcó dos de los tres tantos de su equipo, participó en 40 acciones con balón, completó 20 pases y dos regates, y generó dos ocasiones. Además, se impuso en cuatro duelos y recuperó cuatro balones.

Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)

El delantero noruego del Atlético de Madrid brilló en la victoria de los colchoneros ante el Athletic Club (3-2). Sorloth anotó dos de los tres goles de su equipo, remató cinco veces a puerta, participó en 37 acciones con balón, completó 11 pases y el 100% de los regates que intentó.