Hoy es noticia en el mundo (18:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán le ha comunicado que están en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

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- Los seis países del Golfo apelan a la unidad en medio de señales de fractura ante la guerra de Irán.

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- La Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE) anunció un "observatorio en línea" para facilitar el flujo de mercancías a lo largo de los corredores de transporte terrestre en el Golfo, ante el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

- Israel volvió a bombardear este martes diversas áreas del sur del Líbano pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, después de ordenar la evacuación "inmediata" de 16 aldeas ubicadas por debajo el río Litani.

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- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este martes que el sur del Líbano "está recibiendo el mismo trato que Gaza" tras una operación militar en la que el Ejército israelí destruyó, según su versión, una infraestructura subterránea en la localidad de Qantara.

ISRAEL PALESTINA

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Naciones Unidas- El secretario general adjunto de la ONU para Oriente Medio, Europa, las Américas, Asia y el Pacífico, Khaled Khiari, advirtió este martes ante el Consejo de Seguridad de que la situación en los territorios palestinos ocupados continúa deteriorándose "de forma constante".

- Los barcos que integran la Global Sumud Flotilla mantienen este martes rumbo a aguas griegas en su segundo día de navegación hacia la Franja de Gaza, "determinados" a romper el bloqueo naval y abrir un corredor humanitario permanente.

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- Israel mató este martes a cuatro palestinos, entre ellos un menor de 15 años, en un ataque a un vehículo en la zona oeste de ciudad de Gaza, la capital de la Franja, según informaron fuentes médicas del enclave palestino, que se suman a un niño de 9 años muerto por fuego israelí en el sur del enclave.

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EEUU R.UNIDO

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a los reyes británicos, Carlos III y Camila, para tomar el té y posteriormente mostrarle la recién inaugurada y ampliada colmena de la residencia presidencial, en el primero de los cuatro días de su visita de Estado.

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- El rey Carlos III del Reino Unido pronuncia un discurso ante las dos Cámaras del Congreso de EE.UU., el primero de un monarca británico desde el de Isabel II en 1991. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Carlos III y Camila de Reino Unido participan en un banquete de estado ofrecido en la Casa Blanca por la pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump, con motivo de su visita de estado a EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev - Rusia avanza en las regiones de Donetsk y Járkov y el Ejército ucraniano advierte de intentos rusos de ganar terreno en prácticamente todo el frente.

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- Unas 60 personas fueron evacuadas este martes de las inmediaciones de la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé (a orillas del mar Negro), atacada hoy por drones ucranianos por tercera vez en lo que va de abril, informaron fuentes oficiales.

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- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, cree que, aunque Rusia siga lanzando ataques híbridos contra países europeos, es poco probable que ponga directamente a prueba la defensa colectiva de la OTAN.

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LOS TEMAS DE EFE

OPEP PETRÓLEO |Las claves en torno a la retirada de la OPEP por parte de los Emiratos Árabes Unidos

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CUBA CRISIS|Triciclos eléctricos con panel solar: la inventiva cubana se afila en el bloqueo petrolero. Por Claudia Dupeirón, desde La Habana

PANAMÁ MEDICAMENTOS | Las primeras compensaciones por el mayor envenenamiento con jarabe en Panamá es insuficiente, dicen las víctimas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU PALANTIR | Palantir desata la polémica con su “manifiesto” y su papel en la seguridad nacional de EEUU. (Texto)

CHINA IA | Las claves del caso de la IA china Manus tras el veto de Pekín a su venta a Meta. (Texto)

TEMAS PENDIENTES

OPENAI JUICIO | Elon Musk llegó este martes al tribunal federal de Oakland (California) donde continúa el juicio contra OpenAI, su cofundador Sam Altman y sus socios, y se espera que el hombre más rico del mundo testifique y presente sus alegatos iniciales ante el jurado. (Texto)

PAPELES EPSTEIN | La Cámara de los Comunes decide si el primer ministro británico, Keir Starmer, debe someterse a una nueva investigación parlamentaria sobre el escándalo en torno al exministro Peter Mandelson, destituido como jefe de la misión diplomática británica en Washington en 2025 tras salir a la luz sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein. (Texto) (Audio)

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Redacción EFE Internacional

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