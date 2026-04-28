México dice que el turismo es una prioridad para impulsar inversiones en el país

Acapulco (México), 27 abr (EFE).- El turismo es una prioridad para México para impulsar inversiones, construir alianzas con diversos sectores y generar empleos dignos, además de fortalecer a las comunidades que los reciben, aseguró este lunes la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Bajo esos conceptos, el gobierno busca que el turismo sea una herramienta de desarrollo inclusivo para el país, señaló la funcionaria durante la inauguración de la edición 50 del Tianguis Turístico, la mayor feria de turismo en este país, que se desarrollará del 27 al 30 de abril en Acapulco, estado de Guerrero, sur de México.

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Durante su mensaje en el Forum Mundo Imperial, Rodríguez Zamora recordó que "México esta de moda y deberá de seguir estando de moda", sobre todo porque esta edición se da en la antesala del próximo mundial de fútbol, que pone al país ante la mirada de millones de personas en el mundo.

También, recalcó que este Tianguis Turístico es una "plataforma de negocios de prosperidad compartida y de identidad nacional".

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La funcionaria confirmó que para esta edición 50 del Tianguis Turístico ya se tienen poco más de 60.000 citas de negocios, lo cual representa un 40 % más que la edición del 2025, así como más de 8.000 visitantes y un beneficio económico estimado 1.150 millones de pesos (unos 66 millones de dólares) para esta semana.

Además, se tiene la participación y la colocación de pabellones de nueve países invitados, incluido Colombia quien es invitado, así como Japón, Costa Rica, Cuba, Honduras, Belice, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

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Por su parte, la secretaria de Gobernación (Interior) de México, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que esta edición es muy importante porque "se mostrará la belleza y las playas del puerto, la grandeza de México".

"Esta edición 50 del tianguis turístico es una gran oportunidad para continuar generando bellos recuerdos en los turistas, conquistar corazones y lograr viajes placenteros, igual que nosotros nos llevemos grandes experiencias y aprendizajes de todos los estados de la República y de otros lugares del mundo", afirmó.

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Mientras que en su turno, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, comentó que a más de dos años y medio de que el huracán Otis devastara a Acapulco, ya se tienen más de 17.000 habitaciones para todos los visitantes, en los más de 309 hoteles, lo cual representa un total del 90 % de recuperación de cuartos disponibles.

Afirmó que Guerrero se consolida como el estado con mayor crecimiento en hospedaje, ya que en el 2024 se tuvo 5,9 millones de visitantes, mientras que en el 2025 fueron 7,1 millones de personas, teniendo un crecimiento del 20,2 % en tan sólo un año, "muchísimas gracias a todos los que nos visitan, hoy fortalecemos nuestra conectividad aérea", indicó.

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