Madrid, Londres y otras ciudades anuncian un foro sobre cómo utilizar la IA a su favor

Madrid, 28 abr (EFE).- Alcaldes de una decena de ciudades, entre las que se encuentran Londres, Madrid, Buenos Aires o Bogotá, anunciaron este martes el Foro de alcaldes sobre inteligencia artificial para asegurar que la IA trabaje para las ciudades.

"Queremos trabajar con las grandes tecnológicas, con las empresas, con nuestros ciudadanos para asegurarnos de que la IA trabaje para nosotros", dijo a EFE el alcalde de Londres, Sadiq Khan, tras el anuncio del foro en el Bloomberg CityLab 2026 en Madrid.

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Se trata de la primera iniciativa de este tipo, auspiciada por la fundación Bloomberg Philanthropies con la Universidad Johns Hopkins, en la que los alcaldes "trabajarán sobre cómo la AI se desarrolla y se despliega" y cómo legislar sobre ello para cerrar la brecha que existe ante la falta de legislación.

"Están los que son evangelistas de la IA, que piensan que es increíble sin ningún tipo de barandilla o límite. Están los alarmistas de la IA que son anti-IA y están en contra de la innovación. Y están las personas como yo, que somos realistas de la IA, que vemos el potencial y las posibilidades de la IA, pero también reconocemos sus peligros", definió el alcalde londinense.

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La IA fue el tema que el regidor abordó en el Bloomberg CityLab, donde también se trataron otras cuestiones que afectan a las ciudades, como la "paradoja de la vivienda".

El problema de los alquileres y la falta de vivienda asequible es también uno de los grandes asuntos de Londres, para lo que el alcalde aseguró en la entrevista que tienen "un plan".

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"En Londres, estamos construyendo cifras récord de viviendas genuinamente asequibles. Hemos construido más casas que en cualquier momento desde la década de 1930, más viviendas asequibles que en cualquier momento desde la década de 1970", subrayó Khan.

Sin embargo, la pandemia, la salida de la UE, la inflación en el acero y el hormigón e incluso problemas locales como el incendio de 2017 han provocado que construir allí sea más caro y "un desafío".

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"La gran noticia es que ahora tenemos un gobierno que trabaja con nosotros para subvencionar la vivienda nueva", celebró el alcalde, que aseguró que están trabajando con promotores para darles permisos y subvenciones para nuevas construcciones con la condición de que "un porcentaje de estas viviendas debe ser verdaderamente asequible". EFE

(foto)(vídeo)

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