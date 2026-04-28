Macron, a Andorra: la puerta de la UE no volverá a abrirse fácilmente si rechaza acuerdo

París, 28 abr (EFE).- El presidente francés y copríncipe de Andorra, Emmanuel Macron, advirtió este martes que si el Principado no respalda el acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) negociado con la Comisión Europea, podría perder una oportunidad y ver bloqueada durante años cualquier nueva negociación.

"Si ahora dicen que no, que no quieren este acuerdo o que quieren renegociarlo para hacerlo mejor, asumirían una gran responsabilidad. Lo digo con sinceridad: si rechazan este acuerdo, es muy probable que la puerta no vuelva a abrirse fácilmente", afirmó Macron en un discurso ante autoridades y ciudadanos en la plaza del Pueblo de Andorra la Vella, capital del territorio.

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Los Veintisiete y las instituciones europeas, tras años de trabajo, podrían dejar de priorizar el dossier andorrano en un contexto internacional marcado por crisis como la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio o los desafíos energéticos y migratorios, señaló el jefe de Estado francés.

"Tras años de trabajo, muchos dirán: 'Ya basta. No quieren este acuerdo, no vamos a insistir'", aseguró, tras recordar que el texto es fruto de décadas de conversaciones y ya está listo para su firma antes del verano por la Comisión Europea y los Estados miembro.

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Por lo que, según explicó Macron, su ratificación podría comenzar a finales de este año.

El acuerdo, defendió, permitiría a Andorra acceder al mercado único europeo, facilitar la expansión de sus empresas, mejorar el acceso a universidades europeas y reforzar su proyección cultural, todo ello manteniendo su singularidad mediante periodos transitorios y mecanismos de ajuste.

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Frente a las reticencias existentes en parte de la sociedad, reconoció que los temores sobre la pérdida de soberanía o identidad son "legítimos", pero insistió en que el texto ha sido "bien negociado" y ofrece garantías suficientes.

"Lo mejor puede ser enemigo de lo bueno", señaló el presidente francés, tras apelar a no desaprovechar una oportunidad que calificó de "promesa de futuro" para un país "profundamente europeo por su historia, su geografía y su cultura".

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Macron, que comparte el rol de copríncipe de Andorra con el obispo de la Seu de Urgell, defendió que este enclave en los Pirineos es un "concentrado de Europa" por su tradición democrática, su multilingüismo y su capacidad de acogida, características que, a su juicio, encajan plenamente en el proyecto europeo.

"Es el momento", insistió Macron, y animó al Principado a dar el paso y consolidar su asociación con la UE.

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Sobre la regulación del aborto, que por ahora está penalizado en Andorra, Macron mostró su deseo de que "próximamente" haya "avances" que "muchos andorranos reclaman", pero puntualizó que "eso se tiene que hacer respetando las instituciones, los equilibrios, las conciencias de cada cual; también la tradición del Principado".

Afirmó que la propuesta que ha hecho el Gobierno le parece "proporcionada" y que, aunque no quiere inmiscuirse en las discusiones que se van a llevar a cabo, confía en que "ese debate progrese y permita responder a una demanda" que existe.

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Además, el copríncipe francés aludió a las muestras de "descontento" que se manifestaron durante la intervención del jefe del Gobierno andorrano cuando abordó la cuestión del modelo de crecimiento y de la política de vivienda.

Macron señaló que el fuerte crecimiento económico que se ha constatado en Andorra después de la crisis de la covid ha generado "desequilibrios que habrá que resolver" y que "el desafío de la vivienda está en el centro de preocupación" de los ciudadanos.

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Sobre ese punto, dijo entender "la impaciencia", tras haber recordado que el Gobierno trabaja "para construir un sistema que no existía hasta ahora" y que permita crear un mercado de la vivienda más accesible.

En el tema del transporte, admitió que "queda mucho por hacer" y se refirió al corte durante el pasado invierno por un deslizamiento de la carretera nacional 20 (RN20) que conecta Andorra con el departamento francés de Ariège, que a su parecer pone en evidencia la "vulnerabilidad" frente al cambio climático y también la necesidad de "inversiones perennes".

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En cualquier caso, aseguró que "Francia seguirá siendo un socio de confianza para mejorar los accesos por carretera, ferroviarios y seguir también el trabajo para la conexión aérea".

Macron se felicitó, por otro lado, por los proyectos futuros entre la eléctrica francesa EDF y la andorrana FEDA que permitirán "tener nuevas reservas" basadas en la generación hidroeléctrica.

Sobre el sistema educativo andorrano en tres lenguas, catalán, español y francés, dijo que "es un tesoro" y "una fuerza", y su mensaje a los andorranos fue que lo cuiden. Además, señaló que "todos los jóvenes andorranos son bienvenidos en las universidades francesas". EFE