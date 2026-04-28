Japón y Australia acuerdan reforzar su cooperación antes del viaje de Takaichi a Camberra

Tokio, 28 abr (EFE).- Los ministros de Exteriores de Japón y Australia acordaron este martes reforzar la cooperación bilateral, días antes de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, viaje a Camberra para mantener una reunión con su homólogo australiano, Anthony Albanese.

"Viendo la visita de la primera ministra Takaichi a Australia la próxima semana como una oportunidad", ambos responsables acordaron en Tokio "fortalecer aún más la cooperación entre sus dos países en una amplia gama de campos, incluyendo la seguridad, la seguridad económica y la economía", detalla un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés.

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La ministra australiana, Penny Wong, destacó la cercanía y los valores compartidos entre las dos naciones, en declaraciones a la prensa previas al encuentro.

"Nuestros dos países nunca han estado más unidos, nunca hemos estado más alineados estratégicamente y, en el mundo actual, esto nunca ha sido más importante", dijo la representante.

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Por su parte, su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, describió la visita de Takaichi a Australia la próxima semana como un "catalizador" para elevar la relación bilateral.

Ambos ministros trataron también asuntos como la cooperación para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo cierre a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está afectando al suministro energético de Asia, o la seguridad en el Indopacífico.

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Está previsto que Takaichi se reúna el lunes en Camberra con el primer ministro australiano, en su primera visita a Australia desde su llegada al poder en octubre del año pasado, según un comunicado de la oficina de Albanese.

La mandataria viajará primero a Vietnam, donde se reunirá el sábado con el presidente y líder del Partido Comunista vietnamita, To Lam, antes de desplazarse a Australia, según detalló este martes el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara. EFE

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