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Los hogares con todos sus miembros en paro suben un 10% hasta marzo, su mayor alza en 14 años

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Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 78.500 en el primer trimestre, un 10,1% más respecto al trimestre anterior, su mayor alza porcentual en 14 años, hasta situarse en 850.700, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 32.200, lo que supone, en valores relativos, un retroceso del 3,6%.

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Entre enero y marzo, los hogares con todos sus miembros ocupados disminuyeron en 121.300 (-1%), hasta un total de 12.045.000 hogares. No obstante, en los últimos doce meses, las familias con todos sus miembros ocupados se han incrementado en 263.200 (+2,2%).

Los hogares con al menos un activo subieron en 37.700 en el primer trimestre (+0,2%), hasta los 14,4 millones, mientras que en el último año aumentaron en 210.200 (+1,5%).

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Por último, los hogares en los que no hay ningún activo subieron en 26.500 entre enero y marzo (+0,5%), hasta los 5,5 millones. En el último año, estos hogares se han incrementado en 35.100 (+0,6%).

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