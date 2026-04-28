Un muerto y cinco heridos en Krivi Rig en el último ataque ruso contra Ucrania

Kiev, 28 abr (EFE).- Una persona murió y cinco resultaron heridas en Ucrania en un ataque ruso lanzado en las últimas horas contra la ciudad de Krivi Rig, en el centro-este del país, informaron las autoridades regionales y locales.

Según las fuentes, que especificaron que el ataque fue llevado a cabo con drones, una infraestructura civil resultó dañada.

PUBLICIDAD

Rusia también atacó la ciudad de Konotop, en la región de Sumi, en el noreste de Ucrania y fronteriza con Rusia.

Según su alcalde, Artem Seménijin, el bombardeo alcanzó edificios residenciales, una clínica, una sede administrativa e infraestructura de transporte público.

PUBLICIDAD

Rusia lanzó entre la tarde del lunes y la mañana del martes contra Ucrania un total de 123 drones de larga distancia, de los que 95 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Otros 19 drones impactaron en dieciséis localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

PUBLICIDAD

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones y en ocasiones misiles de larga distancia.

Según el jefe del Centro contra la Desinformación de Ucrania, Andrí Kovalenko, la refinería de la ciudad del sur de Rusia de Tuapsé volvió a ser atacada durante la pasada noche.

PUBLICIDAD

La infraestructura ha sido alcanzada en repetidas ocasiones durante los últimos días. En uno de esos ataques, el perpetrado por las fuerzas ucranianas el 20 de abril, fueron destruidos 24 depósitos de combustible, según un balance publicado este lunes por el Estado Mayor ucraniano. EFE