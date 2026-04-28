Los nuevos ventiladores con nebulización TurboCool de DREO reducen la temperatura de interiores sin generar humedad

DREO ha presentado su nueva serie de ventiladores TurboCool, que llegan con función de nebulización compatible para su uso en interiores gracias a la nueva tecnología TurboCool Ultra Mist, capaz de reducir notablemente la temperatura sin generar humedad, además de un nuevo aire acondicionado portátil.

Concretamente, los integrantes de la nueva serie son el ventilador con nebulización TurboCool 765S para espacios amplios, la solución de refrigeración compacta TurboCool 516S para espacios reducidos, el nuevo ventilador TurboPoly y el aire acondicionado portátil DREO 318S.

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Sin embargo, la compañía ha dado a conocer estos ventiladores poniendo el foco en su nueva tecnología TurboCool Ultra Mist, que introduce "un nuevo enfoque" en la refrigeración mediante ventiladores, ya que mejora el rendimiento del flujo de aire con un sistema de nebulización refinado.

Como ha explicado DREO en un comunicado, esta tecnología se basa en un sistema de atomización ultrasónica, que transforma el agua en gotas microscópicas, combinado con un flujo de aire en múltiples capas.

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Una vez el módulo ultrasónico entra en acción, en lugar de proyectar la niebla directamente, un impulsor interno de nebulización propulsa las partículas a través de un diseño de flujo de aire de doble canal. Así, el aire y la niebla viajan por canales separados y evita que las gotas más grandes entren en el conducto de aire.

Según la tecnológica, esta configuración actúa como "un filtro natural", ya que intercepta las gotas más pesadas y solo permite que avance la niebla más fina. Finalmente, en la salida, el diseño del conducto de aire fragmenta aún más la niebla, pasando a ser gotas todavía más finas.

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Además, DREO ha indicado que, una vez alcanzan la salida, las partículas refinadas se combinan con un flujo de aire de alta velocidad. Esto aumenta la velocidad de evaporación y la eficiencia de refrigeración, sin necesidad de crear humedad en la estancia.

Por tanto, si bien los ventiladores con nebulización han estado limitados a su uso en el exterior debido a la humedad que generan, la nueva tecnología TurboCool Ultra Mist hace que sean aptos para interiores, minimizando la humedad y manteniendo al mismo tiempo "un rendimiento de refrigeración eficaz", como ha asegurado el vicepresidente de DREO, Joshua Gunn.

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DREO TURBOCOOL MISTING FAN 765S Y 516S

Precisamente basado en esta tecnología, DREO ha presentado el nuevo ventilador TurboCool Misting Fan 516S, diseñado para refrigerar espacios más amplios, con capacidad para reducir la temperatura hasta 6 ºC.

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En concreto este modelo ofrece una salida de 800 ml/h de gotas ultrafinas de 17 micras, respaldadas por el flujo de aire TurboWind, que alcanza hasta 10 m/s, acelerando la evaporación y ayudando a la refrigeración más rápida.

Además, la compañía ha destacado que, a pesar de su potencia, funciona de forma silenciosa, con un nivel de menos de 20 dB, lo que evita los ruidos molestos de ventiladores en interiores.

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Para el uso del agua, el 765S cuenta con un depósito de 6 litros, que se traduce en una autonomía de hasta 24 horas de funcionamiento continuo en el nivel más bajo. Igualmente, su diseño modular para el depósito permite un uso sencillo e higiénico.

Por su parte, el modelo TurboCool Misting Fan 516S cuenta con la misma tecnología TurboCool Ultra Mist pero en un formato más reducido. En este caso alcanza un nivel de nebulización de 11 micras junto con un flujo de aire dirigido de hasta 8m/s, lo que permite una reducción de temperatura de hasta 3 ºC.

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Se ha de tener en cuenta que el depósito de agua del 516S también se reduce. Es de 1,3 litros y proporciona "una salida de refrigeración constante" manteniendo el tamaño compacto.

VENTILADOR DREO TURBO POLY 765S

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El último integrante de la serie anunciado ha sido el ventilador TurboPoly 765S, que amplía el portfolio como una opción más enfocada en garantizar un flujo de aire constante en toda la estancia, en lugar de centrarse en reducir la temperatura.

Así, destaca por estar construido sobre un diseño convertible 2 en 1, lo que permite pasar de ventilador de sobremesa a ventilador de pie para adaptarse a diferentes configuraciones de espacio.

Como ha matizado DREO, este ventilador cuenta con un sistema inteligente de flujo de aire 3D MotionSync que, al estar equipado con un giroscopio integrado de 3 ejes, coordina una oscilación de 150º horizontal y 100º vertical, logrando una cobertura tridimensional completamente sincronizada.

Además, con este control mecánico preciso, permite un alcance de hasta 36 metros manteniendo un perfil acústico silencioso, también de 20 dB. Igualmente, es compatible con conectividad Matter mediante WiFi, permitiendo su funcionamiento de forma nativa con las principales plataformas de hogares inteligentes.

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DREO 318S

Las novedades finalizan con el aire acondicionado portátil DREO 318S, que introduce un sistema sin drenaje, permitiendo su uso en cualquier estancia. Esto se debe a que utiliza sensores y un algoritmo que ajusta dinámicamente su arquitectura de doble motor, "equilibrando la evaporación del agua con la condensación" y evitando, por tanto, la necesidad de drenarlo manualmente.

Además, ofrece una capacidad de refrigeración de 7.500 BTU para espacios de hasta 20 metros cuadrados, gracias a su sistema IceCool, que cuenta con dos motores sin escobillas. Todo ello, generando un flujo de aire constante de 300 metros cuadrados por hora.

Este modelo cuenta con una clasificación energética Clase A de la Unión Europea, refrigerante ecológico R290, control inteligente mediante 'app' y un kit de instalación universal "sin complicaciones". Esto último, hace referencia al uso de paneles de ventana de instalación rápida patentados para conseguir "un sellado hermético en minutos".

Con todo, este catálogo de DREO pretende "cerrar la brecha entre la tecnología potente y el confort cotidiano sin esfuerzo", mediante un sistema inteligente. Así, los nuevos ventiladores DREO TurboCool Misting 765S y 516S están disponibles para su compra por 219,99 y 99,99 euros respectivamente.

Por su parte, el aire acondicionado DREO 318S está disponible por 459,99 euros y, el ventilador TurboPoly 765S estará disponible a partir del 15 de mayo por 189,99 euros.