Aitana Sánchez-Gijón, destrozada, se despide de su madre con un emotivo homenaje: "Mamma"

Durísimos momentos para Aitana Sánchez-Gijón tras el fallecimiento este domingo 26 de abril de su madre, Fiorella De Angelis, a los 86 años tras sufrir un repentino empeoramiento en su estado de salud. Una triste noticia que trascendía este lunes a primera hora de la mañana cuando, devastada, la actriz reaparecía en el crematorio de La Almudena para despedir a su progenitora en la más estricta intimidad, arropada tan solo por sus hijos Teo (24) y Bruna (22) -fruto de su relación con el artista Papin Lucadamo, del que se separó en 2020-, y algunos familiares cercanos, entre los que se encontraba su hermano Eloy Sánchez-Gijón.

La protagonista de 'La camarera del Titanic' tenía una relación muy especial con su "mamma" -como la llamaba cariñosamente, haciendo mención a su país natal, Italia-, tal y como demostró en la gala de los Goya en 2025, cuando le dedicó muy emocionada su Goya de Honor a su trayectoria: "¿Lo mejor de recibir el Goya de Honor tan pronto? Poder dedicárselo a mi madre en vivo y en directo. Gracias por tanto, mamá" expresaba.

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De ahí que aunque ante las cámaras no haya tenido fuerzas para dedicar unas palabras a su progenitora tras su muerte, sí ha querido rendirle un conmovedor homenaje a través de redes sociales compartiendo una fotografía enmarcada de la italiana de joven -Aitana guarda un gran parecido físico con ella- rodeada de tres velas encendidas como si de un altar en honor a su madre se tratara. "Mamma" ha escrito simplemente junto a un emoticono de un corazón roto, reflejando lo devastada que está tras haber perdido a uno de sus grandes pilares.

Una dolorosa pérdida en la que la actriz cuenta con el apoyo incondicional de sus dos hijos -Bruna sigue sus pasos en el mundo de la interpretación, mientras Teo se dedica al mundo de la canción y triunfa en Tik-Tok-, y que coincidía con la última función en el Teatro Español de la obra 'La malquerida', cuya gira arranca por los escenarios de nuestro país el próximo 8 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid. Sin duda, su mejor medicina junto al cariño de sus seres queridos para superar la muerte de su madre.

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Han sido incontables los rostros conocidos y compañeros de profesión que han querido transmitir su pésame a Aitana comentando la publicación que ha dedicado en redes sociales a su progenitora horas después de su fallecimiento. Loles León, Nieves Álvarez, Asier Etxeandía, Belén Cuesta, Goya Toledo, Miguel Ángel Silvestre, Natalia Verbeke, Lydia Bosch, Juana Acosta, Silvia Abascal, Bibiana Fernández y un largo etcétera de nombres del mundo de la interpretación que, en la distancia debido a su decisión de despedir a su madre en la más estricta intimidad, están a su lado en este durísimo trance.