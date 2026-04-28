Agencias

EEUU intercepta un petrolero iraní en medio de su bloqueo del estrecho de Ormuz

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El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este lunes que ha interceptado un petrolero iraní, en el marco del bloqueo impuesto contra los puertos de la República Islámica en el estratégico estrecho de Ormuz, una actuación que ha sido calificada por Teherán como una "violación del alto el fuego" alcanzado entre ambos países.

Así lo ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual ha anotado que su destructor lanzamisiles 'USS Rafael Peralta' ha hecho cumplir el referido cierre perimetral impuesto por Washington en Ormuz al actuar contra el buque iraní 'Stream' "tras el intento de este de navegar hacia un puerto iraní el domingo".

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De este modo, el Ejército norteamericano ha interceptado su tercer buque en apenas una semana, una serie de actuaciones que suma a los 38 buques a los cuales ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo (estadounidense) contra los puertos iraníes", según destacó el propio CENTCOM el domingo.

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