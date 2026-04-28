Cruz Roja alcanza 30.000 inserciones laborales en 2025

Cruz Roja ha logrado más de 30.000 inserciones labores en 2025, lo que representa una tasa de inserción del 48%, según lo datos difundido por la entidad con motivo del Día Internacional de las Personas Trabajadoras.

En este marco, la actuación del área de Empleo de Cruz Roja se ha desplegado a través de procesos de orientación, acompañamiento al empleo y programas de inserción laboral de carácter integral dirigidos a personas con mayores dificultades, que alcanzaron a 54.601 personas, con una participación femenina superior a las 35.000 mujeres. Por tramos de edad, estas iniciativas han beneficiado a más de 18.500 personas jóvenes (9.500 mujeres) y a más de 18.000 personas mayores de 45 años (13.000 mujeres).

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Gracias a este trabajo, 29.685 personas accedieron a un empleo a lo largo de 2025, formalizándose más de 34.000 contratos, de los cuales casi 12.000 fueron inserciones directas mediadas por Cruz Roja. El impacto del modelo se apoya también en una red empresarial, con la colaboración de 16.000 empresas que han permitido generar más de 41.000 alianzas.

La formación se mantiene como eje estratégico de la entidad social para mejorar el acceso y la calidad del empleo. Así, 58.234 personas participaron en acciones formativas, de las cuales 34.238 fueron mujeres (59%), desarrollándose 17.534 acciones formativas que suman 756.777 horas de formación. Además, 8.529 personas realizaron prácticas en entornos reales de trabajo, con una destacada participación femenina del 70%.

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En este último año Cruz Roja ha impulsado formaciones alineadas con la transformación digital y ecológica, incluyendo energías renovables, reciclaje, fibra óptica, programación, datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.

Todo este modelo de acompañamiento al empleo es posible gracias a la cofinanciación de fondos públicos y privados, con un papel destacado del Fondo Social Europeo (FSE y FSE+), que impulsa iniciativas clave del Plan de Empleo de Cruz Roja en todo el territorio. A esta financiación se suma la colaboración de administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, así como de empresas, fundaciones y entidades privadas.

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Además, la organización ha atendido a más de 1.600 mujeres víctimas de violencia de género, reforzando su acceso al empleo como vía de autonomía.

Programas específicos como Incorpora, en colaboración con la Fundación 'la Caixa', han permitido intervenir con 2.786 personas, de las cuales el 84% son mujeres, incluyendo 701 víctimas de violencia de género, logrando 1.645 inserciones laborales. Otras iniciativas como Puentes por la igualdad en el empleo han facilitado la inserción de cerca de 3.900 mujeres, mientras que el proyecto SARA ha reforzado la inclusión de mujeres migrantes.

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