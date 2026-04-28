Bruce Springsteen será premiado por su activismo en el festival de cine de Tribeca

Nueva York, 28 abr (EFE).- El cantante y músico Bruce Sprinsgteen recibirá un premio por su activismo en favor de la justicia social en el festival de cine de Tribeca en Nueva York en próximo 13 de junio, en un evento especial que contará con Bono, Patti Smith y Robert de Niro.

El festival de Tribeca informó este martes en un comunicado que 'The Boss' recibirá el premio Harry Belafonte para las Voces por la justicia social, que distingue a artistas que "usan su plataforma activamente para promocionar la igualdad, dignidad y derechos humanos".

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"La noche juntará a un extraordinario círculo de artistas y activistas, destacando una conversación entre Springsteen y su gran amigo y compañero activista Bono", el cantante de la banda U2, detalla la nota.

De Niro, uno de los cofundadores del festival, y la cantante Patti Smith "también se unirán para rendir tributo a un legado definido no solo por el arte, sino por la acción", agrega.

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Tribeca también anunció este martes varios eventos para celebrar aniversarios de películas a los que asistirán algunos protagonistas, entre ellas 'Taxi Driver', que cumple 50 años; 'El diario de Bridget Jones', que cumple 25, y 'Electroma', del grupo Daft Punk, que cumple 20.

Asimismo, se siguen añadiendo películas al cartel de Tribeca y una novedad será el estreno mundial del documental sobre la gira de Katy Perry, 'The lifetimes tour', grabado en directo en París, y que mezcla actuaciones y momentos entre bambalinas con la estrella.

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Entre los nuevos cortos anunciados, destacan dos de tipo documental con historias "en la intersección de los deportes y la comunidad latina", impulsados por el actor y productor John Leguizamo.

Aparte de eso, el festival acogerá una serie de conversaciones en directo entre figuras del entretenimiento, como el actor Sean Penn y la periodista Kaitlan Collins, que tratarán sobre activismo e impacto global. EFE

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