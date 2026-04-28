Virginia Barcones, nueva decretaria general de Protección Civil, y Benjamín Salvago González, director general

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el cese de Virginia Barcones como directora general de Protección Civil y su nuevo nombramiento como secretaria general del organismo. Benjamín Salvago González asume el cargo de director general como también publica el BOE.

Los nombramientos fueron anunciados en el Consejo de Ministros del pasado 21 de abril en el que se aprobó la creación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, dentro de la estructura orgánica del Ministerio del Interior, además de la puesta en marcha de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, y las directrices básicas que planifican la respuesta de las instituciones públicas ante fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y accidentes de transporte terrestre de mercancías peligrosas, con el objetivo de "robustecer" el sistema ante el aumento de catástrofes y en el marco de la lucha contra las consecuencias del cambio climático.

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De esta nueva Secretaría General dependerá una Dirección General que encabezará, a su vez, tres subdirecciones generales: la de Anticipación y Preparación, que ejercerá las funciones relacionadas con la cultura preventiva y la formación --en la que se integrará la Escuela Nacional de Protección Civil--; la de Planificación y Gestión de Emergencias, que asumirá la planificación de las emergencias, su gestión operativa a través del Centro Nacional de Emergencias y la gestión del mecanismo de respuesta; y la de Resiliencia y Recuperación, que coordinará las políticas públicas de recuperación tras las emergencias y la gestión de las subvenciones y ayudas estatales.

Según ha indicado el ministro, Fernando Grande-Marlaskala creación de esta Secretaría General es un paso "intermedio e imprescindible" para avanzar "con rapidez" hacia la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil. Si bien, ha puntualizado que, mientas tanto, "dota al Ministerio del Interior de una estructura más robusta, moderna y eficaz".

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