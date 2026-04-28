Alejandro Cachón: "No me generan presión las expectativas, mi presión es dar mi máximo"

El piloto español de rallies Alejandro Cachón, del Toyota Gazoo Racing Spain y MSi Racing Team, con el apoyo de Repsol, reconoció estar "muy feliz" y "satisfecho" con su "trabajo bien hecho" en el Rally de las Islas Canarias, alejándose de la "presión" por ser ya una de las grandes ilusiones nacionales en el motor nacional y sin preocuparse por el "futuro" en el World Rally Championship (WRC), porque todavía "es pronto" para eso.

"Estoy muy feliz. Al final, cuando haces un trabajo bien hecho y estás satisfecho con lo que has hecho, hay que estar feliz y contento, y así estoy", dijo el asturiano en una entrevista a Europa Press minutos antes de subirse al podio de la 50ª edición del Islas Canarias.

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Cachón se ajusta el mono con el logo de Repsol y se coloca la gorra en ese gesto típico de piloto de 'motorsport'. Se le ve cansado, pero rápidamente se le dibuja una sonrisa en la cara, acaba de asegurar el segundo lugar en la categoría WRC2, subiéndose al podio frente a más de un centenar de personas en esta localidad del sureste de la isla de más de 33.000 habitantes.

"Correr aquí en Canarias siempre es especial. La verdad que la afición anima muchísimo. Los tramos me encantan, este tipo de asfalto es increíble", celebra Cachón, que con esta valiosa segunda plaza asciende a la sexta posición en la clasificación general del WRC2 y a la tercera en el WRC2 Challenger.

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Además, los pilotos pudieron deleitar a unas 25.000 personas el jueves y el viernes acabando ambas jornadas en un pequeño circuito instalado en el Estadio Gran Canaria, casa de la UD Las Palmas. "Alguna vez más lo hemos hecho. Es divertido, la gente lo puede ver de cerca, así que para la afición está bien", valoró el asturiano.

Cachón es una de las estrellas de los rallies del futuro, y la afición española sabe que hay un diamante que ya brilla, como demostró con su segundo puesto en Canarias, calcando el resultado del año pasado. "No me pongo presión con eso, me pongo presión con hacerlo lo mejor posible, trabajar al máximo y dar lo máximo de mí", indicó.

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Por eso, además, aunque en 2027 habrá cambio de reglamento y parece que más coches en la categoría WRC, todavía "es pronto" para hablar de 'ascender' a la primera categoría. "Prefiero estar centrado 100% en los rallies que vienen esta temporada y no preocuparme de lo que vendrá en el futuro", señaló, aunque sabe que tiene "las dos" cualidades que debe tener un piloto de rallies 'top': ser habilidoso y rápido.

UN RALLY "MUY DURO" EN CANARIAS

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Una vez concluyó el penúltimo día y sus seis tramos, Cachón atendió a los medios españoles desplazados a Las Palmas para analizar un rally que fue "muy duro" por las condiciones climatológicas cambiantes. "Por la mañana nos despertamos con lluvias que no nos esperábamos, el coche no lo teníamos adaptado para ello", dijo sobre lo vivido el sábado.

Esto generaba "un poco de estrés por la mañana" en el equipo, acompañado siempre por su copiloto Borja Rozada y "con unas ruedas que a veces no eran las que tocaban". Pero su talento en un rally en el que se encuentra cómodo le permitieron quedarse con el segundo puesto por delante del francés Eric Camilli (Skoda).

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Y es que el asturiano quería estar peleando por la victoria en este rally en España, pero el poderío del motor de los Lancia les sorprendió desde el inicio, y fue muy difícil acercarse al también galo Yohan Rossel, que siempre tuvo una buena renta. "La victoria sinceramente está muy lejos. Me centro más en intentar mantener la segunda plaza, que sí que es un objetivo que quiero cumplir y es el mejor resultado que podemos conseguir", afirmó entonces Cachón.

La próxima cita para Alejandro Cachón y Borja Rozada será el Rally de Portugal, del 7 al 10 de mayo, primera prueba sobre tierra que disputarán esta temporada y el tercer evento puntuable para el asturiano, que solo ha participado sumando puntos en Croacia y en Islas Canarias.

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