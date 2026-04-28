Los nacimientos en Alemania cayeron en 2025 a su nivel más bajo de la posguerra

Berlín, 28 abr (EFE).- El número de recién nacidos en Alemania cayó en 2025 por cuarto año consecutivo hasta alrededor de 654.300, el nivel más bajo desde 1946, y un 3,4 % menos que los 677.117en 2024, según datos provisionales publicados este martes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

El número de fallecimientos -alrededor de 1,01 millones- superó al de nacimientos en 352.000, lo que supone el mayor déficit de natalidad de la posguerra.

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Las bajas cifras de natalidad de los últimos años se deben a dos factores: la llegada de la generación, numéricamente reducida, de los nacidos en la década de 1990 a la importante edad fértil de principios de los 30 años, y la disminución de la tasa de natalidad global desde 2022.

La estructura de nacimientos según el orden de nacimiento se mantuvo estable en 2025; así, de todos los bebés nacidos, el 46,6 % fueron primogénitos; el 34,8 % fueron el segundo hijo; y el 18,6 % fueron el tercer hijo o posterior en la vida de la madre.

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Según los resultados de la 16.ª proyección demográfica coordinada publicados en diciembre pasado, un futuro aumento del número de nacimientos en Alemania sólo sería posible si se produjera un incremento significativo de la tasa de natalidad global y una inmigración neta al menos moderada.

No obstante, incluso en estas condiciones favorables, se prevé que el número de nacimientos se mantenga por debajo del nivel comparativamente alto de 2021, cuando alcanzó los 795.000. EFE

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