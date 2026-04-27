Rosario Central busca quedar más cerca de octavos ante una UCV que persigue la cima

Caracas, 27 abr (EFE).- El invicto Rosario Central, líder con Independiente del Valle del Grupo H de la Copa Libertadores, busca este martes en Caracas sumar 3 puntos para quedar más cerca de los octavos de final a expensas de Universidad Central de Venezuela (UCV), que se ha transformado en un rival con ambiciones.

Igualados con 4 puntos, Independiente del Valle y Rosario Central, están bajo la mira del equipo venezolano, tercero con 3, en tanto que Liberad yace en el sótano sin nada.

Aunque su condición de visitante le puede jugar en contra, el club que lidera Ángel Di María espera ganar para pavimentar su camino.

UCV no pierde de vista que un triunfo en casa le puede catapultar a la cima en una jornada en la que el colista Libertad recibirá el mismo día a Independiente del Valle.

Universidad Central y Rosario Central se enfrentan por primera vez en la historia en una competición internacional, aunque el club argentino tiene experiencia previa contra equipos venezolanos, como Caracas, al que goleó por 4-1 en la Copa Libertadores de 2024 y también a Deportivo Táchira por 1-0 en la Copa Sudamericana de 2021.

Rosario Central tiene jugadores con referencia ofensiva como Enzo Copetti y también al campeón del mundo Ángel Di María.

En el frente de ataque, el club venezolano apostará por el colombiano Juan Camilo Zapata y el venezolano Jovanny Bolívar, dos delanteros con movimiento en el área.

Ambos equipos han tenido un buen desempeño en sus ligas nacionales: UCV se clasificó en el cuarto puesto a la fase final del Torneo Apertura venezolano, mientras que Rosario Central se encuentra tercero en el Grupo B de la liga argentina.

Sin embargo, al club venezolano le ha costado ganar en las últimas tres fechas, con dos derrotas y un empate, mientras que el argentino ha ganado dos y perdido uno en igual número de jornadas.

UCV y Rosario Central jugarán este martes a las 20.00 hora local (00.00 GMT) en el Estadio Olímpico, en Caracas, y será conducido por el árbitro uruguayo José Burgos. EFE