Foro de Periodismo acude a la CIDH por medida del Ejecutivo de Milei contra la prensa

Buenos Aires, 27 abr (EFE).- El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la decisión del Gobierno de Javier Milei de impedir desde el jueves pasado el ingreso a la sede del Ejecutivo argentino de los periodistas acreditados.

"FOPEA denunció ante la CIDH la decisión del Gobierno nacional de suspender las acreditaciones de prensa", informó la entidad a través de la red social X.

Sin aviso previo, el jueves pasado el Gobierno deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas acreditados de distintos medios nacionales y extranjeros ingresar a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, para desarrollar su labor informativa diaria.

La decisión fue adoptada poco después de que el Gobierno denunciara ante la Justicia a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal televisiva local Todo Noticias (TN), por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada al grabar imágenes del interior del edificio y emitirlas luego en un programa sobre las internas en el seno del Ejecutivo.

El Gobierno alegó que la decisión de impedir el ingreso de los periodistas acreditados se tomó de manera "preventiva" ante la denuncia de Casa Militar (a cargo de la custodia presidencial) por "espionaje ilegal" y que el objetivo de la medida es "garantizar la seguridad nacional".

Diversos colectivos de prensa y dirigentes de la oposición repudiaron la decisión de Milei, quien tiene un historial de conflicto con la prensa, incluyendo varias denuncias contra periodistas y reiterados mensajes en contra de los comunicadores a través de las redes sociales.

El propio FOPEA expresó el jueves último en un comunicado que la medida del Gobierno de Milei es de "extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento" del Poder Ejecutivo.

"Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes", expresó la entidad.

Este lunes, la Relatoría Especial pata la Libertad Expresión de la CIDH expresó a través de redes sociales su "preocupación por la restricción al acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada". EFE