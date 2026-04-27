Negocios de Ciudad de México buscan captar beneficios por el Mundial con guías digitales

Ciudad de México, 27 abr (EFE).- La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX) lanzó este lunes guías digitales para conectar a turistas, anfitriones y habitantes de la capital mexicana con pequeños negocios de barrio para captar los beneficios económicos por el Mundial de Fútbol.

Las 'Guías Digitales de Apoyo al Turismo Local', eje del programa 'Mundial Mipymes 2026', reúnen a pequeños comercios capacitados para mejorar su atención, operación y visibilidad durante el torneo para que la derrama turística no se concentre solo en los grandes corredores comerciales y que sea un mecanismo de publicidad que perdure en el tiempo.

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Estimaciones de la Canacope CDMX apuntan a que el Mundial podría dejar beneficios económicos por al menos 16.940 millones de pesos (941 millones de dólares).

El programa incluye dos guías para visitantes y anfitriones, con directorios de al menos 500 negocios, disponibles para cada una de las 16 alcaldías, contactos y rutas turísticas sugeridas.

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Ada Cruz Davalillo, presidenta de Canacope CDMX, explicó que buscan romper brechas entre quienes visiten la ciudad y el turismo "nacional y barrial" y proyectó que los turistas, al encontrar mejor servicio, podrían gastar 25 % más en estas zonas.

También estimó que la adopción masiva de las guías podría incrementar la calificación de servicios hasta en un 40 %, con mejores reseñas, mayor ocupación y más ingresos para cada negocio participante.

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Detrás de las guías hay un programa de capacitación gratuito, desarrollado con autoridades locales de turismo, desarrollo económico y trabajo, que alcanzó a más de 400 negocios, entre fondas, taquerías, tiendas de abarrotes, pequeños hoteles, hostales, lavanderías, casas de cambio, talleres y servicios de transporte.

La Canacope estima que cada negocio capacitado puede impulsar a otros cuatro de su entorno, entre proveedores y vecinos, para formar una red de más de 2.000 negocios beneficiados de manera indirecta.

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Airbnb, aliado privado del programa, difundirá las guías entre anfitriones y viajeros, los dos principales actores de su plataforma digital de alojamiento.

Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos para México de Airbnb, sostuvo que la meta es "descentralizar el turismo" y "socializar la derrama económica en más manos".

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"El Mundial no es un fin, es un medio", afirmó Colín, quien señaló que la alianza busca que el gasto de los visitantes llegue también a mipymes de las 16 alcaldías.

El representante de Airbnb añadió que el torneo debe conectar a más comercios con viajeros después de la final, aprovechando otros eventos de alta afluencia como Día de Muertos, Fórmula 1, conciertos y Navidad.

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Desde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo local, Axel Ernesto Pérez Garduño, director ejecutivo de Programas de Apoyo al Empleo vinculó la estrategia con la formalización laboral, la reducción de la rotación y la generación de empleos cercanos al domicilio de los trabajadores.

"Para nosotros ver a las pymes como fuentes generadoras de empleo es muy importante", dijo el funcionario. EFE

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