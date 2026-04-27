Lunes, 27 de abril de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington.

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- Los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

- Rueda de prensa en Londres del secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez. (Texto) (Foto) (Video)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto sobre el mantenimiento de la seguridad y la paz marítima internacionales.

- La Administración de Donald Trump ha prometido un "renacimiento de la energía nuclear" en Estados Unidos para reforzar el suministro eléctrico, en línea con informes que advierten de una creciente demanda impulsada por los centros de datos de inteligencia artificial (IA) y la disrupción energética derivada de la guerra en Irán. (Texto) (Foto)

TRUMP TIROTEO

Washington- El presidente Donald Trump, que este fin de semana salió ileso de un intento de atentado sin víctimas en la gala de corresponsales, demanda ahora que se acelere la construcción de su salón de baile para los grandes eventos a los que asiste mientras se investigan los motivos del ataque.

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EEUU R.UNIDO

Washington.- El rey Carlos III y la reina Camila inician una visita de Estado a EE.UU. con motivo de los 250 años de independencia y en la primera jornada son recibidos por el presidente y la primera dama estadounidenses, Donald y Melania Trump.

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CUBA EEUU

La Habana.- Cuba no es Venezuela. Ni tampoco Irán. Los expertos coinciden en resaltar las diferencias que separan a la isla de los otros dos países en los que EE.UU. ha intervenido recientemente, sobre todo cuando su presidente, Donald Trump, dice que Cuba es "la próxima".

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ARMAMENTO INFORME

Estocolmo - El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) difunde su informe anual sobre el gasto mundial en armamento en un momento de crecientes tensiones geopolíticas y guerras tanto en Europa como en Oriente Medio, y en medio de una política generalizada de rearme, especialmente en el Viejo Continente.

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Se enviarán notas de España, el mundo y América Latina.

UCRANIA GUERRA

Leópolis - La idea de una pertenencia limitada o simbólica a la UE, considerada por los líderes europeos, genera inquietud en Ucrania, donde unirse a la alianza cuenta con un amplio apoyo y se considera una parte clave de una solución al conflicto, aunque también se acepta la posibilidad de llegar a compromisos y la necesidad de cumplir con los requisitos de integración.

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PORTUGAL APAGÓN

Lisboa - La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, preside la presentación del informe sobre el apagón del 28 de abril de 2025 elaborado por el Grupo de Seguimiento Técnico (GAT), formado por 10 especialistas y académicos del sector energético que han analizado y recopilado propuestas para aumentar la resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional.

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ADOLFO ARISTARAIN

Buenos Aires - Los restos del cineasta argentino Adolfo Aristarain, director de películas muy exitosas como ‘Un lugar en el mundo’ y ‘Martin (Hache)’, y fallecido este domingo a los 82 años, reciben sepultura en el cementerio de Chacarita de Buenos Aires.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Naciones Unidas - IRÁN GUERRA- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto sobre el mantenimiento de la seguridad y la paz marítima internacional.

Miami.- EEUU ENERGÍA.- EEUU anticipa "renacimiento" de energía nuclear ante centros de datos y la guerra en Irán (Texto) (Foto)

Santa Marta.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, participa en la Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, donde se reúne con la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, y con la ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de Países Bajos, Stientje van Veldhoven. (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Video)

Sao Paulo.- GERDAU RESULTADOS.- La siderúrgica brasileña Gerdau presenta sus resultados referentes al primer trimestre de 2026. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- La escritora y periodista española Sonsoles Ónega, una de las autoras invitadas a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), donde presentó su novela 'Llevará tu nombre', asegura en una entrevista con EFE que "las sociedades que leen plantan cara mejor al poder y a los poderosos".(Foto)(Video)

Tegucigalpa.- HONDURAS FMI.- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Honduras para realizar la quinta revisión del acuerdo económico firmado en 2023 y que vence en septiembre próximo. (Texto)

Santa Marta.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- Se celebra la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia, que busca construir una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación. (Texto) (foto) (video)

Buenos Aires - MARADONA JUICIO - Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.(Texto)

Ciudad de México - MÉXICO CINE - La actriz española Lola Dueñas reveló su intención de conquistar al público francés con producciones en ese país y habló de su interés por participar en proyectos en México. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo - MERCOSUR PARLAMENTO - En el marco de la CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur, las delegaciones de los Estados parte celebrarán el encuentro 'Francisco, el papa de la Paz: hacia una geopolítica de la paz en el Mercosur', en el que se homenajeará al papa Francisco a un año de su fallecimiento.

Montevideo - URUGUAY ECONOMÍA - El Banco Central del Uruguay presenta su informe de política monetaria correspondiente al primer trimestre del año 2026.

Europa

Estocolmo.- SUECIA DEFENSA.- Alrededor de 18.000 soldados de Suecia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Ucrania y Dinamarca, entre otros, participan en los ejercicios militares Aurora, que se desarrollarán hasta el 13 de mayo en el sur de Suecia y en la isla báltica de Gotland.

Lisboa.- PORTUGAL APAGÓN.- Tras un año desde el apagón que dejó a oscuras a Portugal el 28 de abril de 2025, los portugueses rememoran aquellas horas sin luz y reflexionan sobre lo aprendido ante futuros episodios como este. (Texto) (Foto) (Video)

Lisboa.- PORTUGAL APAGÓN.- La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, preside la presentación del informe sobre el apagón del 28 de abril de 2025 elaborado por el Grupo de Seguimiento Técnico (GAT), grupo formado por 10 especialistas y académicos del sector energético que han analizado y recopilado propuestas para aumentar la resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional. (Texto) (Foto) (Video)

Londres.- R.UNIDO STARMER.- Empieza el juicio contra tres hombres acusados de incendiar dos propiedades y un automóvil vinculados al primer ministro británico, Keir Starmer. Se trata de los ucranianos Roman Lavrynovych y Petro Pochynok y del rumano Stanislav Carpiuc. (Texto)

10:00 GMT del domingo.- Estocolmo.- ARMAMENTO INFORME.- El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) difunde su informe anual sobre el gasto mundial en armamento. (Texto)

Ginebra - ARMAS NUCLEARES - La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) emite un informe sobre estrategias actuales de las potencias nucleares, con ocasión del inicio de la undécima conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).(Texto)

Cannes (Francia).- El cineasta británico Sam Blair, director del documental sobre la estrella del fútbol Johan Cruyff (1947-2016) nominada en los premios del festival Canneseries, ‘CRUYFF’, comparte su visión del jugador y entrenador holandés. (Foto)(Video)

05:00 GMT.- Hamburgo.- NORDEX RESULTADOS.- El fabricante de aerogeneradores Nordex, en el que Acciona tiene una participación mayoritaria, presenta los resultados del primer trimestre.

07:30 GMT.- Luxemburgo.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la UE debaten en un Consejo las opciones de ayuda a la renta en la futura PAC y la situación de los mercados agrícolas. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad del Vaticano - PAPA ANGLICANOS - El papa León XIV recibe este lunes en audiencia privada a la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, primera mujer primada de la Iglesia anglicana, en un encuentro oficial que coincide con el 60º aniversario del primer encuentro formal en 400 años entre un pontífice y un arzobispo de Canterbury. (Texto) (Foto) (Video)

Fráncfort -UE BCE -El Banco Central Europeo (BCE) publica su encuesta de acceso al préstamo de las empresas (SAFE). (Texto)

8:30 GMT.- Estambul.- TURQUÍA OCDE.- Arranca la VI Cumbre de Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Estambul, un evento bienal de dos días, centrado en formación de políticos, con la presencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

11:45 GMT.- Berlín.- ALEMANIA R.UNIDO.- La ministra de Economía de Alemania, Katherina Reiche, y el titular de Economía y Comercio de Reino Unido, Peter Kyle, intervienen en el Foro Empresarial y Gubernamental Alemania-Reino Unido, una cita Berlín donde se abordarán cuestiones como la resiliencia económica, el crecimieto y la cooperación industrial entre esas dos naciones europeas.

14:00 GMT.- Londres.- IRÁN GUERRA.- Rueda de prensa del secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez. Sede de la OMI. (Texto) (Foto) (Video)

17:00 GMT.- Fráncfort.- DEUTSCHE BÖRSE RESULTADOS.- Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, publica los resultados del primer trimestre.

IA ESPAÑOL Logroño - La jornada '¡Háblame máquina! Oralidad e IA en español' reúne en La Rioja a expertos para analizar los avances, las necesidades y la perspectiva de la inteligencia artificial en relación con la oralidad expresada en lengua española.(Texto) (Foto)

O.Medio y África

Riad.- CONGRESO ENERGÍA WPC.- Segunda jornada en Riad de la 25 edición del Congreso Mundial de la Energía del WPC, un foro de discusión bianual sobre la industria del petróleo y gas en un ámbito mundial, que dura hasta el 30 de abril.

Meknés.- MARRUECOS AGRICULTURA.- Celebración de la 18 edición del Salón Internacional de Agricultura bajo el tema: "sostenibilidad de la producción animal y soberanía alimentaria" con Portugal como invitado de honor.

Tinduf.- FISÁHARA 2026.- Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FISÁHARA) en los campamentos de refugiados saharauis, donde participarán figuras destacadas del mundo de la cultura nacional e internacional, como el cineasta Fernando León de Aranoa o el violinista Ara Malikian (27 de abril al 3 de mayo). (Texto)

Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- Apertura en la sede la ONU en Nairobi de la reunión regional que este año se celebra en Kenia, hasta el día 29, y que precede a la Cumbre Mundial de la Salud (WHS, en inglés) de la OMS del próximo octubre. (Texto)

Abuya.- NIGERIA GOLPE.- Audiencia en el caso de las siete personas acusadas de traición en Nigeria por su implicación en un presunto intento de golpe de Estado en 2025, incluidos dos militares de alto rango retirados y un ex viceministro.

Bloemfontein (Sudáfrica) -SUDÁFRICA DEMOCRACIA - El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, encabeza las celebraciones por el Día de la Libertad, que conmemora las primeras elecciones posteriores al sistema segregacionista del apartheid, celebradas el 27 de abril de 1994.

Asia

Nuevo Taipéi.- TAIWÁN TECNOLOGÍA.- El Tribunal de Propiedad Intelectual de Taiwán emite su veredicto en un caso relacionado con supuestas filtraciones de secretos comerciales de TSMC, líder mundial en la fabricación de chips avanzados. (Texto)

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su reunión de dos días sobre política monetaria. (Texto)

Wellington.- NUEVA ZELANDA INDIA.- Nueva Zelanda e India tienen prevista la firma de un acuerdo de libre comercio, según anunció el primer ministro neozelandés, el conservador Christopher Luxon.

08:30h.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en marzo. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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