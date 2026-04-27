Shakira en Copacabana o 'The Devil Wears Prada 2', citas culturales de la semana

Redacción Internacional, 27 abr (EFE).- El megaconcierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana, el estreno de la esperada secuela de 'The Devil Wears Prada', la adaptación a serie de 'La casa de los espíritus' o una exposición de Zurbarán son cuatro citas culturales esenciales para esta semana.

La cantante colombiana ofrecerá este 3 de mayo una actuación histórica en Brasil con un multitudinario concierto gratuito -'Todo Mundo No Rio'- en la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro, al que las autoridades prevén que asistan al menos dos millones de personas.

El evento, que se ha consolidado como una de las grandes citas musicales al aire libre del país, aspira a igualar o incluso superar la afluencia registrada en años anteriores, cuando reunió a 1,6 millones de personas en el concierto de Madonna de 2024 o los 2,1 millones en la presentación de Lady Gaga en 2025.

Veinte años después de encarnar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel; Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven el 30 de abril a la gran pantalla con "El Diablo viste de Prada 2", un filme que vuelven a marcar tendencia.

Mucho ha cambiado desde 2006. Miranda Priestley -el personaje de Streep, inspirado en Wintour- ya no dirige Vogue y las revistas están lejos de tener el poder que tenían hace veinte años, pero 'The Devil Wears Prada' ha conseguido perdurar en el imaginario de toda una generación. El filme promete cameos estelares de Lady Gaga, Donatella Versace y Naomi Campbell.

El famoso libro de Isabel Allende es el eje central de la serie que llega el 29 de abril a Prime Video con un proyecto formado por ocho capítulos, en los que ha participado la autora del libro, Isabel Allende, además de la actriz Eva Longoria y Courtney Saladino, como productoras ejecutivas.

La historia de la familia Trueba, que combina el realismo mágico con la historia política de Chile, vio la luz hace cuarenta años, pero su éxito internacional -fue traducido a 42 idiomas- la ha convertido en una de las novelas más importante del último medio siglo. El reparto está encabezado por Alfonso Herrera (Esteban), y Nicole Wallace y Dolores Fonzi, que interpretarán a Clara del Valle en distintas etapas de su vida.

La National Gallery acoge del 2 mayo al 23 agosto una destacada exposición dedicada al pintor español Francisco de Zurbarán, y que se trata de la primera gran exposición del pintor español celebrada en Reino Unido. La exhibición ofrece una oportunidad excepcional para contemplar el juego de luces y sombras que caracteriza sus bodegones íntimos e imponentes retablos religiosos.

La muestra, organizada junto al Louvre y el Art Institute of Chicago, reúne piezas procedentes de importantes colecciones de Europa y Estados Unidos, que permite recorrer la evolución artística de Zurbarán.EFE