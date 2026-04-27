Secuestrado un carguero frente a la costa de Somalia

Las autoridades marítimas británicas han informado este lunes de que un buque de carga ha sido secuestrado a unas seis millas náuticas (alrededor de once kilómetros) al noreste de la ciudad costera de Garacad, en Somalia.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Defensa británico, ha indicado haber recibido la alerta de que "personas no autorizadas" han "tomado el control de un buque de carga que ha sido desviado hacia aguas territoriales".

Este incidente se produce después de que el sábado un petrolero fuera secuestrado a unas 45 millas náuticas (unos 83 kilómetros) al noreste de la ciudad de Mareeyo, también en Somalia, sucediendo lo mismo.

A ello se suma que días antes el UKMTO registró un "incidente sospechoso" a unas 83 millas náuticas (unos 133,5 kilómetros) al sureste de Eyl, también en Somalia. Entonces, el patrón del mercante informó que individuos armados se aproximaron al buque en dos embarcaciones, de manera que cuando estuvieron a unos 600 metros se realizaron disparos de advertencia y desde la misma se devolvió el fuego, alejándose más tarde.