Inés Cardoso Albarracín se alza con el Premio de Literatura de Puy du Fou España por su obra 'La traición de Tenesoya'

La autora Inés Cardoso Albarracín ha sido galardonada con el Premio de Literatura de Puy du Fou España por su obra 'La traición de Tenesoya'.

La entidad ha hecho público el listado de ganadores de la II edición de sus Premios, que en esta edición ha registrado un total de 1.363 obras presentadas.

Precisamente, la obra premiada es "un relato de gran fuerza narrativa que destaca por la complejidad emocional de su protagonista", según explica du Fou España en un comunicado.

"Y su capacidad para explorar los conflictos entre identidad, lealtad y supervivencia en el contexto de la conquista de las Islas Canarias", añade.

El Segundo Premio ha recaído en Manuel Vidal Alejandre, de Alicante, por 'Niños comiendo uvas y melón', una obra ambientada en el Madrid del Siglo de Oro.

El Tercer Premio ha sido para César Carballeda Moreno, de Castellón, por 'Una parcela muy valiosa'

Después, el Cuarto Premio ha sido concedido a Beatriz Álvarez Díez, de Madrid, por 'El último capitán', una obra que retrata figuras históricas como Álvar Fáñez.

Por último, el Quinto Premio ha recaído en Benedicto Martínez Hernández, de Salamanca, por 'La nao del fin del mundo'.