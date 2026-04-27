GlobalSuite Solutions nombra a César Dulanto nuevo director para la región andina y el Caribe

GlobalSuite Solutions, compañía multinacional tecnológica especializada en soluciones de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC), ha nombrado este lunes a César Dulanto como nuevo director para la región andina y el Caribe.

Según ha informado la empresa mediante una nota de prensa, el objetivo de acelerar su crecimiento en esta zona "estratégica" y reforzar su posicionamiento en el mercado latinoamericano.

Dulanto será responsable de liderar la estrategia comercial en dichos países, impulsar nuevas oportunidades de negocio, consolidar el crecimiento de GlobalSuite Solutions y fortalecer las alianzas con clientes y socios de relevancia.

El directivo cuenta con más de 20 años de experiencia liderando estrategias comerciales y de expansión en firmas tecnológicas especializadas en soluciones SaaS (software como servicio).

A lo largo de su trayectoria, ha consolidado mercados como Perú o Colombia y ha desarrollado operaciones en distintos países de Latinoamérica, modelos de venta consultiva, ecosistemas de 'partners' y equipos comerciales de alto rendimiento.

"Asumir este nuevo reto representa una gran oportunidad para seguir impulsando el crecimiento de GlobalSuite en la región y acompañar a las organizaciones en su evolución hacia modelos más sólidos de gobierno, riesgo y cumplimiento", ha afirmado Dulanto.

"La incorporación de César refuerza nuestra apuesta por el crecimiento en Latinoamérica y por consolidar nuestra presencia en mercados clave de la región Andina y el Caribe", ha indicado, por su parte, el consejero delegado de GlobalSuite Solutions, Antonio Quevedo.