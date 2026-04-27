Feijóo, tras el intento de atentado a Trump: "La política es discusión, no es unos balazos a un político, sea quien sea"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes, tras el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la política consiste en "discutir" pero no es dar "unos balazos" a un político, "sea quien sea ese político".

Este domingo, Feijóo ya expresó su más "absoluta" condena y la de su partido al intento de atentado contra Trump durante la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton, en el que ha sido detenido el tirador, un profesor californiano de 31 años.

"Mi más absoluta condena y la del PP del ataque sufrido por el presidente de EEUU, Donald Trump. La discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas. Defendamos la democracia", aseguró Feijóo en un mensaje publicado en su perfil de 'X'.

Este lunes se pronunció en la misma línea. "La política es una discusión, no es unos balazos a un político, sea quien sea ese político", ha declarado Feijóo a los periodistas, a la salida de las jornadas 'A un año del gran apagón', organizada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El presidente de EEUU y su mujer Melania Trump fueron evacuados de la cena de corresponsales a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense, que se ha saldado con un agente herido, aunque su vida de momento no corre peligro.

Las autoridades estadounidenses detuvieron al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano tachó de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior.