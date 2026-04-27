Describen un nuevo tipo de escarabajo en el Chocó ecuatoriano

Quito, 27 abr (EFE).- Investigadores describieron en la zona del Chocó ecuatoriano, en la provincia andina de Pichincha, un nuevo género y especie de escarabajo, de nombre Aequatobolbus otongachi, informó este lunes el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

El nuevo taxón pertenece a la subfamilia Bolboceratinae, conocidos como escarabajos cavadores.

Estos coleópteros fueron identificados a partir de especímenes recolectados en el Área Protegida Otongachi, al noroccidente de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

Este descubrimiento hecho por Julián Clavijo-Bustos y Josué Franco-Salgado, investigadores del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Inabio y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, representa el noveno género de este grupo registrado en Sudamérica, y resalta la extraordinaria biodiversidad del país y la urgencia de conservar sus ecosistemas, señaló.

La especie habita en bosques nublados del Chocó biogeográfico ecuatoriano, una de las regiones más megabiodiversas y amenazadas del planeta; probablemente con menos del 5 % de su bosque original, anotó Inabio en un comunicado.

Según los investigadores, este es el primer registro de un miembro de Bolboceratinae en este ecosistema, lo que amplía significativamente el conocimiento sobre la distribución de estos escarabajos en el continente.

El nuevo escarabajo presenta características morfológicas únicas que lo diferencian de otros géneros cercanos, como su color negro brillante y la forma particular de su estructura ocular.

Los ejemplares analizados, todos hembras, fueron recolectados mediante trampas Malaise entre 2005 y 2021.

Además de su valor taxonómico, el hallazgo tiene importantes implicaciones para la conservación. Los autores advierten que el Chocó ecuatoriano enfrenta amenazas crecientes debido a la deforestación y la expansión urbana, lo que pone en riesgo especies aún desconocidas para la ciencia.

Bolboceratinae cuenta con unos 42 géneros y 500 especies distribuidas mundialmente. En Sudamérica se conocen nueve géneros y 45 especies, y la subfamilia exhibe una composición taxonómica casi completamente única del subcontinente.

Este avance científico reafirma el papel de Ecuador como uno de los países megadiversos del mundo y subraya la importancia de fortalecer la investigación biológica y las estrategias de conservación para proteger su patrimonio natural, agregó. EFE