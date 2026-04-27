(Crónica) El Manchester United supera al Brentford y acaricia la 'Champions'

El Manchester United se ha impuesto este lunes al Brentford (2-1) en el último partido de la trigésima cuarta jornada de la Premier League, en el que los 'red devils', con los goles de Casemiro y Benjamin Sesko, han dejado prácticamente sellada su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones.

El excentrocampista del Real Madrid abrió la lata en Old Trafford a los 11 minutos tras un saque de esquina de Bruno Fernandes que prolongó Harry Maguire, y el delantero esloveno anotó el segundo justo antes del descanso. Las 'Abejas' descontaron en el 87 por mediación de Mathias Jensen, pero no pudieron enlazar su sexta jornada consecutiva sin ganar, que les deja a un punto de la séptima plaza.

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Con este triunfo, el United alcanza los 61 puntos y se acercan a certificar su billete para la próxima 'Champions'; la Premier contará con cinco equipos de la máxima competición continental, y los de Michael Carrick tienen 11 unidades de ventaja sobre el sexto, el Brighton, a falta de cuatro jornadas para la resolución del campeonato.