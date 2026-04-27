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Clima en Santiago de los Caballeros: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este martes?, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Santiago de los Caballeros.

En Santiago de los Caballeros se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 70% durante el día y del 22% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 42% en el transcurso del día y del 25% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 12.

La predicción del clima en Santiago de los Caballeros (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Santiago de los Caballeros (Imagen ilustrativa Infobae)

Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad más importante de República Dominicana, parte de la provincia de Santiago y ubicada al norte del país centroamericano.

El clima en la ciudad de Santiago de los Caballeros es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a disminuir el calor y la humedad en la región.

Los meses más calientes son entre julio y agosto, mientras que los meses con las temperaturas más bajas son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones y la nubosidad predominan durante gran parte del año.

El clima tropical en Santiago de los Caballeros, junto con la altitud de la ciudad, unos 183 metros sobre el nivel del mar, genera condiciones de nubosidad durante gran parte del año.

Aunque República Dominicana es propensa a los huracanes, Santiago de los Caballeros está un tanto protegida de ellos debido a su ubicación en el Valle de Cibao.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser un país del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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