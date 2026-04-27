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Predicción del clima en La Romana para antes de salir de casa este 28 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 28 de abril?, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en La Romana.

En La Romana se prevé una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 74% en el transcurso del día y del 26% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 6.

El pronóstico del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al estar en una zona tropical, el clima en La Romana es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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