Moldavia ordena arresto de oligarca prorruso Ilan Shor por financiación ilegal de partidos

Moscú, 27 abr (EFE).- La Justicia de Moldavia ordenó este lunes el arresto del prófugo y oligarca prorruso Ilan Shor por financiación ilegal de partidos político.

Según la acusación, Shor es la figura principal del caso penal incoado por la financiación del partido Alianza de Liberales y Demócratas de Europa (ALDE), que debía hacerle la competencia a la formación gobernante Acción y Solidaridad.

Shor, que vive entre Rusia e Israel, supuestamente creó un grupo criminal con el fin de incrementar su influencia en los procesos políticos y electorales de la antigua república soviética, enfrentada a Moscú por su firme apoyo a Ucrania.

Con la ayuda del diputado Alexandr Nesterovski, perseguido también por la Justicia, el empresario transfirió 452.000 dólares (unos 385.500 euros) para financiar dicha formación política, señala el tribunal de Chisinau.

Además, Shor ofreció la jefatura de ALDE a la antigua diputada y empresaria Arina Spataru, quien aceptó el encargo tras viajar a Israel a reunirse con el oligarca y recibir en mano 50.000 dólares y 100.000 lei (menos de 6.000 dólares).

En los últimos años las autoridades han acusado a Shor de intentar comprar votos entre los electores prorrusos, por lo que Chisinau impidió a varios partidos apoyados por Shor y Moscú participar en los comicios.

Shor, que se exilió en 2019 y recibió la ciudadanía rusa en 2025, ya fue condenado en 2021 a 15 años de prisión por participar junto a otros políticos y empresarios en el conocido como 'robo del siglo'.

Precisamente, el oligarca Vladímir Plahotniuc, extraditado desde Grecia, fue condenado recientemente a 19 años de cárcel por apropiarse de unos 1.000 millones de euros de fondos públicos.

Plahotniuc fue sentenciado expresamente por fraude bancario, lavado de dinero y encabezar una organización criminal, motivo por el que también fue condenado Shor en rebeldía.

La presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, se había propuesto al llegar al cargo hace cinco años acabar con la corrupción de los oligarcas que desfalcaron al país.EFE