Anabel Pantoja se desmarca de la ausencia de todo el staff personal de Isabel Pantoja en su nueva gira

Mientras Isabel Pantoja se dejaba ver de lo más sonriente junto a su hermano Agustín en el aeropuerto de Gran Canaria antes de coger el jet privado que la llevaría a Perú, donde esta noche arranca su gira sudamericana, Anabel Pantoja disfrutaba de un fin de semana en Milán con su novio David Rodríguez 'explotando' su faceta como influencer compartiendo los lugares más especiales de la ciudad italiana ajena a los rumores sobre las razones por las que por primera vez en varios años no acompaña a su tía en sus conciertos.

Con el sentido de humor que la caracteriza, la creadora de contenido ha compartido un vídeo bromeando con la posibilidad de que el padre de su pequeña Alma -a la que han dejado al cuidado de su abuela para disfrutar de una especie de 'luna de miel' a solas- le pidiese matrimonio aprovechando algunos de los parajes más románticos de Milán. Algo que no ha sucedido, pero que tampoco ha empañado lo bien que se lo han pasado en esta escapada de fin de semana.

Aunque se ha especulado con que habría sido declarada persona 'non grata' por los promotores de la gira por su presunto carácter de diva exigiendo un cátering igual que el de la tonadillera -algo que ha contado el periodista Pepe del Real en 'Vamos a ver'-, la prima de Kiko Rivera se encargaba de aclarar las razones por las que no estará en la gira de Isabel: "De verdad, no entiendo por qué se inventan eso. Que yo pido teles y que pido cosas... Si yo con una hamburguesa y dormir bien... En fin. Estaba todo hablado perfectamente, pero no voy porque es un mes y medio y no me voy a separar de mi niña".

Mucho menos habladora se ha mostrado a su regreso de Milán después de que en el programa 'Fiesta' se haya asegurado que ni Isabel ni Agustín se plantearían contar con el maquillador y el peluquero de la artista, Alberto Dugarte y José Antonio Abad, tras lo sucedido en la gira por EEUU cuando, se rumorea, su tío habría tenido un enfrentamiento con David en el que todos se habrían posicionado con el fisioterapeuta.

Una información a la que Anabel, inseparable de su novio, ha reaccionado resoplando y dejando claro que no tiene nada más que aclarar sobre las sonadas bajas en el staff personal de la tonadillera: "No, amor, de verdad. Acabo de llegar de Milán, por favor" ha expresado con gesto de hartazgo, evitando revelar si és cierto que su tía ha decidido ahorrar gastos y los primeros perjudicados han sido ellos a pesar de que se estaría alojando en Lima en una suite de 3000 dólares la noche.

"Ay Dios mío, bueno cariño, me alegro de verte" ha respondido cuando le hemos preguntado si se plantea acompañar a Pantoja en alguno de sus conciertos como también haría Kiko Rivera junto a su novia Lola García, que se especula que podría subirse al escenario a bailar con su 'suegra' alguna de sus canciones.