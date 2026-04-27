Agencias

Al menos una quincena de heridos tras un nuevo "ataque masivo" de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Odesa

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Las autoridades locales han denunciado este lunes un nuevo "ataque masivo" de las fuerzas rusas durante la pasada noche sobre zonas residenciales e infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa, que ha dejado al menos catorce heridos.

"La noche fue extremadamente difícil", ha contado el alcalde de Odesa, Serhi Lisak, quien ha detallado que los principales desperfectos se han registrado en el distrito de Primorski. Los de Khadzhibei y Kievski también fueron atacados. La zona portuaria también resultó dañada.

Entre los heridos, hay varios menores de edad. Los más graves han recibido impacto de metralla y han tenido que ser ingresados, ha informado el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, a través de sus redes sociales.

"Se han desplegado equipos operativos sobre el terreno. Todos los servicios especializados y municipales trabajan para mitigar las consecuencias. Las fuerzas del orden están documentando otro crimen de guerra cometido por Rusia contra la población civil de la región de Odesa", ha añadido Kiper.

Odesa ha vuelto a ser objetivo de los drones y proyectiles rusos por segundo día consecutivo. En la víspera, otro ataque daño las instalaciones del puerto, incluyendo un buque civil con bandera de Palaos.

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