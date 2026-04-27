Agenda informativa multisoporte América para el lunes 27 de abril 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente Donald Trump, que este fin de semana salió ileso de un intento de atentado sin víctimas en la gala de corresponsales, demanda ahora que se acelere la construcción de su salón de baile para los grandes eventos a los que asiste. (foto) (video)

- Cole Allen, el hombre que el sábado intentó perpetrar un atentado contra funcionarios del gobierno durante la gala de corresponsales, comparece ante un tribunal federal de Washington mientras continúa la investigación. (foto) (video)

- El rey Carlos III y la reina Camila inician una visita de Estado a EE.UU. con motivo de los 250 años de independencia. (foto) (video)

- Comienza la elección del jurado que determinará el resultado del juicio del multimillonario estadounidense Elon Musk contra Sam Altman y otros por el proceso de transformación de OpenAI de una sociedad sin ánimo de lucro en empresa. (foto)

- Empresarios y la Administración de Donald Trump coinciden en que Estados Unidos vivirá un "renacimiento de la energía nuclear". (foto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto sobre el mantenimiento de la seguridad y la paz marítima internacional. (foto) (video)

CUBA

- Cuba no es Venezuela. Ni tampoco Irán. Los expertos coinciden en resaltar las diferencias que separan a la isla de los otros dos países en los que EE.UU. ha intervenido recientemente. (foto) (video)

PERÚ

- El primer ministro de Perú, Luis Arroyo, y los ministros de Defensa, Amadeo Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, están convocados a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el proceso de compra de 24 aviones de combate F-16 a EE.UU. (foto)

- El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ventaja de 22.685 votos en el segundo lugar de las elecciones generales del pasado 12 de abril en Perú sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, que le permiten consolidarse como el virtual rival de la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. (foto) (video)

MÉXICO

- La organización México Evalúa analiza el proceso de debilitamiento de la independencia del Poder Judicial en México entre 2018 y 2025 y sus consecuencias.

- Rueda de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de marzo tras el déficit comercial de 463 millones de dólares en febrero

- El balneario de Acapulco inaugura el Tianguis Turístico 2026. (foto)

- La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México presenta las Guías de ‘El Impulso al Turismo Local’, en el marco del Mundial de Fútbol.

- El director italiano Gianfranco Rosi confiesa a EFE que “no entiende más este mundo” y que incluso se “siente avergonzado de tener un pasaporte estadounidense”. (foto)

- La cantante mexicana Alicia Villarreal ofrece una conferencia de prensa para dar los detalles de su próximo show en Ciudad de México como parte de su gira ‘Bendita Locura’. (foto)

- Entrevista con la actriz española Lola Dueñas, que reveló su intención de conquistar al público francés con producciones en ese país. (foto)(video)

COLOMBIA

- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, participa en la Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. (foto)(video)

- El candidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda y su compañera de fórmula Aida Quilcué, del Pacto Histórico, asisten a la presentación de la Alianza por la Vida para formalizar su acuerdo con el partido de centro En Marcha. (foto) (video)

- Claves sobre el sangriento conflicto en el departamento colombiano de El Cauca. (foto)

- Entrevista con la escritora y periodista española Sonsoles Ónega, una de las autoras invitadas a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo). (foto)(video)

- Entrevista con el científico sueco Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático, afirma que abandonar los combustibles fósiles da una mayor independencia económica a los países. (foto)(video)

VENEZUELA

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (video)

ARGENTINA

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Los restos del cineasta argentino Adolfo Aristarain, director de películas como ‘Un lugar en el mundo’ y ‘Martin (Hache)’, fallecido este domingo a los 82 años, reciben sepultura en Buenos Aires. (foto) (video)

ECUADOR

- El movimiento político Unidad Popular, uno de los pocos de tendencia de izquierda que persisten, ofrece una rueda de prensa tras conocer que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo eliminó del registro de organizaciones políticas. (foto)(video)

BRASIL

- La siderúrgica brasileña Gerdau presenta sus resultados referentes al primer trimestre de 2026.

HONDURAS

- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Honduras para realizar la quinta revisión del acuerdo económico firmado en 2023 y que vence en septiembre próximo.

BOLIVIA

- Bloqueos de transportistas, cortes de rutas campesinos y movilizaciones anunciadas por maestros y mineros abrieron este lunes una semana de protestas en Bolivia contra el Gobierno de Rodrigo Paz, en medio de reclamos por combustibles, salarios y una controvertida reforma sobre tierras. (foto) (video)

URUGUAY

- Durante la CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur, las delegaciones de los Estados celebrarán el encuentro 'Francisco, el papa de la Paz: hacia una geopolítica de la paz en el Mercosur'. (foto) (video)

- El Banco Central del Uruguay presenta su informe de política monetaria correspondiente al primer trimestre del año 2026.

DEPORTES

Panamá.- La seleccionadora de Panamá, la española María Antonia ‘Toña’ Is Piñera, aseguró que el combinado femenino panameño vive un momento clave de su proceso, con resultados que lo posicionan como un rival competitivo. (foto) (video)

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Lanús y el ecuatoriano Liga de Quito por la tercera jornada del Grupo G de la Copa Libertadores.

Argentina.- Se cierra la decimosexta jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Vélez Sarsfield-Unión y Huracán-Argentinos Juniors.

Perú.- Previa del partido de la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, entre el Sporting Cristal peruano y el Junior de Barranquilla colombiano.

Uruguay.- Comentario de la decimotercera fecha del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 24 y el lunes 27 de abril.

Paraguay.- Previa del partido de la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores entre el paraguayo Libertad y el ecuatoriano Independiente del Valle.

Colombia.- Previa del partido de la tercera jornada de la Copa Libertadores entre Tolima y Coquimbo Unido.

Ecuador.- Comentario de los partidos: Manta-Universidad Católica y Aucas- Delfín que cerrará la undécima fecha de la Liga Pro de Ecuador. EFE

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