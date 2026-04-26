Von der Leyen habla con Trump para expresar su "solidaridad" tras el "intento de atentado"

Bruselas, 26 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este domingo que había hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, para transmitirle su "solidaridad" tras el "intento de atentado" ocurrido en Washington el sábado.

"Acabo de hablar con Donald Trump para expresarle mi solidaridad a él y a (la primera dama, Melania Trump) tras el intento de atentado", dijo la mandataria europea a través de redes sociales.

"Gracias a los servicios de seguridad, nadie resultó gravemente herido y el agente de policía herido se está recuperando. Hemos subrayado que la violencia política no tiene cabida en nuestras democracias", añadió.

El incidente ocurrido anoche durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistían Trump, y altos miembros del gobierno.

El Servicio Secreto evacuó al presidente, a su esposa y a otros miembros del Gobierno estadounidense, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth, tras escucharse disparos cuando el atacante intentaba irrumpir a la sala donde se celebraba la gala, en el Hotel Hilton de Washington. EFE