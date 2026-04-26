Organizan una conferencia en València sobre la faceta "poco conocida" de agricultor de Blasco Ibáñez

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), en colaboración con la Biblioteca Pública Pilar Faus, organiza una conferencia dedicada a la figura de Blasco Ibáñez, que lleva por título 'Vicente Blasco Ibáñez, de escritor y político en España a empresario agricultor en Argentina'.

El coordinador del Centro de Protección Vegetal del IVIA y encargado de abrir la ponencia, Antonio Vicent, ha destacado que, si bien la trayectoria como político y escritor de Blasco Ibáñez ha sido "ampliamente estudiada y divulgada, su faceta como empresario agrícola sigue siendo poco conocida".

Entre los años 1910 y 1914, Blasco Ibáñez impulsó dos explotaciones en Argentina: la Colonia Cervantes, en Río Negro, y Nueva Valencia, en Corrientes. Estos proyectos, que absorbieron prácticamente la totalidad de su patrimonio y de sus energías personales, marcaron una etapa "decisiva" en su vida, hasta el punto de que él mismo llegó a afirmar en una entrevista: "Ya no soy un novelista; soy un agricultor".

La conferencia, que tendrá lugar el 15 de mayo en la sede de la biblioteca de la calle Hospital en València, surge como parte del esfuerzo por conectar la agricultura con el mundo de la cultura y la sociedad en general, según recoge la Generalitat en un comunicado.

Antonio Vicent ha explicado que, en el marco de los estudios sobre la enfermedad del huanglongbing (HLB) de los cítricos, "la principal amenaza sanitaria para la citricultura, y a la que el IVIA destina importantes recursos para evitar su introducción y poder prepararse ante un posible brote, se realizó una visita técnica a Argentina con el fin de conocer de primera mano las medidas adoptadas en este país para frenar su propagación".

Esta visita se cruzó con los vestigios de la colonia Nueva Valencia en Corrientes, así como con la dimensión agrícola de la figura de Blasco Ibáñez en Argentina. Ya de regreso a València, surgió la iniciativa institucional de profundizar en su labor como empresario agrícola y de documentar con rigor los aspectos agronómicos de sus colonias, actualmente dispersos en bibliotecas y archivos de difícil acceso.

En este contexto, ha cobrado "especial relevancia" la participación de la ponente invitada, Ana María Martínez de Sánchez, doctora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, donde fue profesora titular en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en las Escuelas de Historia y Archivología.

Asimismo, ha desarrollado su labor como investigadora de carrera en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y es académica correspondiente por la provincia de Córdoba de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina.

A lo largo de su trayectoria, ha llevado a cabo una amplia labor investigadora sobre Blasco Ibáñez, plasmada en numerosas publicaciones y conferencias. Entre ellas destaca su obra 'Vicente Blasco Ibáñez y la Argentina', editada por el Ayuntamiento de València. Asimismo, ha participado como asesora histórica en diversos documentales y exposiciones dedicadas a esta figura.