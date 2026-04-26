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Una incidencia en la estación de Atocha provoca retrasos en trenes AVE, Avant y Alvia

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Una incidencia en la estación de Madrid Puerta de Atocha ha provocado este domingo por la tarde retrasos en trenes de media y larga distancia.

Renfe ha informado en su cuenta de 'X' que la incidencia se ha producido en la infraestructura, afectando en concreto a trenes AVE, Avant y Alvia.

Por otro lado, los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización en Puertollano (Ciudad Real), según ha informado Adif a las 20.00 horas a través de su página web.

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