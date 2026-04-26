Trump asegura que el sospechoso del tiroteo en Washington actuó por motivos anticristianos

Nueva York, 26 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo ocurrido anoche en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un "odio" profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump describió al atacante como un "tipo muy problemático" cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical.

"Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano", señaló el presidente, quien fue evacuado por el Servicio Secreto el sábado por la noche tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton. EFE

Opositores israelíes de izquierda y derecha celebran la alianza para desbancar a Netanyahu

Infobae

Los apagones simultáneos afectarán hasta el 45 % de Cuba este domingo

Infobae

La fase de grupos de la Libertadores llega al ecuador y varios equipos ya prenden alarmas

Infobae

El ataque con un cilindro bomba en la Vía Panamericana en Colombia dejó 19 muertos

Infobae

Una concentración ante 'Génova' reclama al PP el apoyo la prórroga del alquiler y carga contra su uso "especulativo"

