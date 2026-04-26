Temas del día de Internacional del domingo 26 de abril (12:00 GMT)

TRUMP TIROTEO

Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, su esposa y miembros del gabinete fueron evacuados esta madrugada (noche del sábado en EE.UU) de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado disparara y tratara de entrar a la sala donde se celebraba el evento, aunque fue interceptado y detenido.

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- El FBI acordonó la casa en Torrance, California, del detenido que intentó entrar armado a la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

(Se han enviado reacciones internacionales al suceso y documentación sobre atentados a Trump y otros presidentes de EE.UU)

IRÁN GUERRA

Islamabad/Teherán/Washington - El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, regresará este domingo a Pakistán al concluir su visita a Omán, junto con parte de su delegación, en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones de paz con EE.UU tras la cancelación del viaje de los negociadores estadounidenses a la capital paquistaní. Por Álvaro Mellizo

- Las autoridades de Islamabad relajaron este domingo las restricciones de seguridad tras desvanecerse, al menos por ahora, las esperanzas de una segunda ronda de conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán.

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- La escalada bélica en Oriente Medio y la disrupción del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta, están alterando las perspectivas de negocio de las aerolíneas estadounidenses, que han comenzado a recortar previsiones para 2026 ante el fuerte encarecimiento del combustible para aviones. (Texto) (Foto)

COLOMBIA CONFLICTO

Bogotá - Un ataque con explosivos en una carretera en Colombia, que causó al menos 14 civiles muertos y 38 heridos y fue atribuido a una disidencia de las FARC, atiza el debate político en el país sobre el conflicto armado y la paz a solo 36 días de las elecciones presidenciales.

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CHERNÓBIL ANIVERSARIO

Kiev - Ucrania conmemora el 40 aniversario del accidente nuclear de Chernóbil, explosión que ocurrió en la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la central y que esparció hasta 200 toneladas de material con una radiactividad de 50 millones de curies, equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima.

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R.UNIDO EE.UU (previa)

Londres - El rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido emprenden mañana un viaje a Estados Unidos en un momento en que las relaciones entre los dos países se encuentran en su momento más bajo y tras recurrentes ataques del presidente Donald Trump al primer ministro británico Keir Starmer.

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MALI CONFLICTO

Bamako - El Gobierno maliense decretó un toque de queda nocturno de tres días en todo el distrito de Bamako, de las 21:00 a 06:00 horas GMT, en respuesta a los ataques de Al Qaeda y de los independentistas del norte que sacudieron el sábado la capital y otras ciudades del país.

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UCRANIA GUERRA

Kiev - En medio de ataques rusos que se han intensificado en los últimos días, el presidente Volodimir Zelenski insta a los socios a reforzar el apoyo a Ucrania ante todo en lo relacionado con la defensa antiaérea.

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MARRUECOS SÁHARA OCCIDENTAL

Rabat - La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) cumple el próximo 29 de abril 35 años en un momento clave, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU examina su papel en el territorio en medio de propuestas de Estados Unidos para limitar su mandato e interrogantes sobre su futuro.

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CHINA COSMÉTICA

Pekín - Los cosméticos hechos en China se han sacudido el estigma y comienzan a posicionarse en el tocador global, compitiendo sin complejos con la célebre K-Beauty coreana a partir de una filosofía que combina ciencia con naturaleza y que ha llamado la atención de gigantes del sector como L'Oréal.

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AGENDA INFORMATIVA

América

San Salvador.- EL SALVADOR JUSTICIA.- El polémico paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua para menores en El Salvador entra en vigencia este domingo, 30 días después de su aprobación en la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, entre críticas locales e internacionales. (Texto)

Santa Marta.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- Tercer día de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia, que busca construir una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Santa Marta (Colombia) TRANSICIÓN ENERGÉTICA- El científico brasileño Carlos Nobre considera en una entrevista con EFE que es esencial acelerar la reducción de las emisiones de gases de los combustibles fósiles para evitar un ecocidio, que puede ocurrir si el planeta se calienta dos grados centígrados más de aquí al 2050. (foto)(video)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor. Centro de Exposiciones Corferias

Guatemala.- GUATEMALA ARTE.- Ciudad de Guatemala - Un grupo de artistas colombianos presenta un espectáculo circense en el centro Ciudad de Guatemala como parte del festival denominado "Chiripa", que busca promover el arte y la cultura en la región. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- La actriz australiana Milly Alcock, quien dará vida a Supergirl en su primera película en solitario del universo de Warner Bros y Dc, visita México con motivo de la CCXPMX, la ComicCon del país que reunirá a estrellas del universo friki en su tercera edición. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- El grupo mexicano Elefante habla con EFE sobre su próxima gira en España y del reto de permanecer en el tiempo y en la industria frente a las nuevas reglas impuestas por el algoritmo (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- Nueva York.- EEUU AEROLÍNEAS.- La escalada bélica en Oriente Medio y la disrupción del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta, están alterando las perspectivas de negocio de las aerolíneas estadounidenses, que han comenzado a recortar previsiones para 2026 ante el fuerte encarecimiento del combustible para aviones. (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL ARTE.- La democratización de la inteligencia artificial (IA) generativa ha otorgado a artistas y aficionados un "poder de deidad" capaz de subvertir la realidad física y fusionar los sentidos. (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Jorge Mejía, ejecutivo musical que trabaja con reguetoneros, lanza "álbum inmersivo" de música clásica (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Moscú.- RUSIA ESPACIO.- Rusia lanza el carguero Progress MS-34 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI). (Texto)

Moscú.- RUSIA CAMPANAS.- Los rusos rescatan el antiguo arte del campanero con un festival de jóvenes talentos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev.- CHERNÓBIL ANIVERSARIO.- Ucrania conmemora el 40 aniversario del accidente nuclear de Chernóbil, explosión que ocurrió en la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la central y que esparció hasta 200 toneladas de material con una radiactividad de 50 millones de curies, equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima. (Texto)

Cannes.- EUROPA SATÉLITES.- Europa dispondrá de los servicios de previsión meteorológica más avanzados del mundo, que ayudarán a la anticipación de fenómenos extremos; reforzará su misión Sentinel de observación de la Tierra y estudiará la salud de las plantas a través de la fotosíntesis gracias a tres satélites que lanzará en los próximos meses. (Texto)

Nicosia.- CHIPRE ELECCIONES.- Chipre celebra elecciones parlamentarias para renovar su Cámara de Representantes. (Texto)

09:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA ORDENACIONES.- El papa León XIV ordena, en una misa en la basílica de San Pedro del Vaticano, a ocho sacerdotes de la diócesis de Roma, entre ellos un colombiano. (Texto) (Foto)

10:00h.- París.- FRANCIA SUBASTA.- Dos bordados heráldicos del siglo XV asociados al Reino de Castilla se subastarán el próximo 2 de julio en Londres por un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas (entre 230.000 y 345.000 euros al cambio de hoy). (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNESSERIES.- La cómica Victoria Martín (Madrid, 1989) y la actriz Anna Castillo (Barcelona, 1993), creadora y protagonista de la serie nominada al gran premio del Canneseries ‘Se tiene que morir mucha gente’, respectivamente, hablan con EFE sobre su éxito. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Londres.- R.UNIDO EE.UU..- El rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido emprenden mañana un viaje a Estados Unidos en un momento en que las relaciones entre los dos países se encuentran en su momento más bajo y tras recurrentes ataques del presidente Donald Trump al primer ministro británico Keir Starmer.

12:00h.- Londres.- MARATÓN LONDRES.- Maratón de Londres, que transcurre por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital británica. Greenwich Park - Westminster. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Londres.- R.UNIDO RÉCORDS.- Presentación del "tiramisú más largo del mundo", que aspira a entrar en el Libro Guiness de los Récords. La medición oficial se hará a las 13.30. Chelsea Old Town Hall. (Texto) (Vídeo)

Madrid - PATRIMONIO RESTAURACIÓN -La ermita de San Antonio de la Florida, decorada con frescos de Francisco de Goya y donde está enterrado el pintor, está a punto de volver a abrir sus puertas tras una intervención de Patrimonio Nacional para restaurar los tejados y mejorar la iluminación. EFE hace una visita acompañada de las responsables de la intervención. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Riad.- CONGRESO ENERGÍA WPC.- Comienza en Riad la 25 edición del Congreso Mundial de la Energía del WPC, un foro de discusión bianual sobre la industria del petróleo y gas en un ámbito mundial, que dura hasta el 30 de abril. (Texto)

Rabat.- MARRUECOS SÁHARA OCCIDENTAL.- La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) cumple el próximo 29 de abril 35 años en un momento clave, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU examina su papel en el territorio en medio de propuestas de Estados Unidos para revisar su mandato e interrogantes sobre su futuro. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA COSMÉTICA.- Los cosméticos hechos en China se han sacudido el estigma y comienzan a posicionarse en el tocador global, compitiendo sin complejos con la célebre K-Beauty coreana a partir de una filosofía que combina ciencia con naturaleza y que ha llamado la atención de gigantes del sector como L'Oréal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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